Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü | Son dakika haberleri

        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!

        Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Cihan Çalışır hayatını kaybederken kardeşi Ayhan Çalışır yaralandı. Olaya karışan ve gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 07:44 Güncelleme: 15.12.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da olay, gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

        Cihan Çalışır, hayatını kaybetti.
        Cihan Çalışır, hayatını kaybetti.

        İKİ KARDEŞTEN BİRİ AĞIR YARALANDI

        Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı. Darp edilen kardeşi Ayhan Çalışır ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kardeşi Ayhan Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

        ZANLILARIN HEPSİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün