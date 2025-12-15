Kastamonu'da olay, gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Cihan Çalışır, hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı. Darp edilen kardeşi Ayhan Çalışır ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kardeşi Ayhan Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

ZANLILARIN HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.