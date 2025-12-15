Habertürk
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu | SON DAKİKA HABER

        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!

        Kars'ın Arpaçay ile Ardahan'ın Çıldır ilçesi arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı. Arpaçay ilçesi Taşbaşı mevkiindeki 'Küçük göl' olarak bilinen bölgede buz kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:23
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki ve Van Gölü’nden sonra bölgenin en büyük 2’nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, etkili olan soğukların ardından buz tutmaya başladı.

        "KÜÇÜK GÖL" DONDU

        DHA'daki habere göre hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı mevkiindeki ‘Küçük göl’ olarak bilinen bölge dondu.

        BUZ KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

        Gölün yaklaşık yüzde 10'luk bölümünü oluşturan buzla kaplı alan yerli misafirlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen misafirler, buz kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı göl yüzeyinde hem yürüdü hem de bol bol fotoğraf çekildi.

        ATLI KIZAKLAR VE KAR MOTORLARI HAZIR

        Çıldır Gölü'nün yüzeyinde donmanın başlamasının ardından atlı kızaklar ve kar motorları hazır hale getirildi. Buz kalınlığının henüz istenilen düzeyde olmaması sebebiyle bölgeye gelen misafirler göl kenarında tur attırılıyor.

        "ŞİMDİLİK KIYIDA HİZMET VERİYORUZ"

        Göl kenarında işletmecilik yapan Ercan Daşdemir, göldeki buzlanmanın sadece yüzde 10'luk kısmı kapsadığını söyledi. Yerli ve yabancı misafirleri gezdirecek atlı kızak ve kar motorlarının hazır olduğunu ifade eden Daşdemir, şimdilik sadece kıyıda hizmet verdiklerini belirtti.

