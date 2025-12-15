Trump, Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Ahmed'den övgüyle bahsetti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan saldırıyı gerçekleştirenlerin baba-oğul olduğu tespit edildi. Yetkililer, saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu ve 24 yaşındaki oğlun sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.
Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.