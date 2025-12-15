Trump, Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Ahmed'den övgüyle bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıya müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed için "Bu cesur adama saygı duyuyorum." mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Sydney'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi Haberi Görüntüle

Trump, söz konusu olayı "tamamen antisemitik bir olay" şeklinde nitelendirirken, saldırganlardan birine doğrudan müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed adlı kişiden övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

REKLAM

AVUSTRALYA ONU KONUŞUYOR

Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu duyurdu.