        Haberler Dünya Trump, Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Ahmed'den övgüyle bahsetti | Dış Haberler

        Trump, Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Ahmed'den övgüyle bahsetti

        ABD Başkanı Trump, Sydney'de 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed için "Bu cesur adama saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:53
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıya müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed için "Bu cesur adama saygı duyuyorum." mesajı gönderdi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Sydney'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi Haberi Görüntüle

        Trump, söz konusu olayı "tamamen antisemitik bir olay" şeklinde nitelendirirken, saldırganlardan birine doğrudan müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed adlı kişiden övgüyle bahsetti.

        ABD Başkanı, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

        AVUSTRALYA ONU KONUŞUYOR

        Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu duyurdu.

        News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

        İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, manavlık yapan Ahmed olduğu belirtildi.

        43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

        İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarıldı.

        Avustralya'daki silahlı saldırı

        Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

        Öte yandan saldırıyı gerçekleştirenlerin baba-oğul olduğu tespit edildi. Yetkililer, saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu ve 24 yaşındaki oğlun sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

        Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

