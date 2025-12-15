Mardin'de olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ferit Karakuş (3), oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

AİLESİ 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

DHA'daki habere göre bir süre sonra çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuk, müdahale edilerek Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferit, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

3 YAŞINDA GÖZYAŞINA BOĞDU

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.