        Mardin haberleri: Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm

        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!

        Mardin'in Artuklu ilçesinde soluk borusuna fasulye tanesi kaçan 3 yaşındaki Ferit Karakuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk gözyaşları içinde toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor

        15.12.2025 - 08:57
        Mardin'de olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ferit Karakuş (3), oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

        AİLESİ 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre bir süre sonra çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Küçük çocuk, müdahale edilerek Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferit, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        3 YAŞINDA GÖZYAŞINA BOĞDU

        Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

