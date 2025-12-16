Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Sanayi istihdamı 4 yılın en düşük seviyesinde - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sanayi istihdamı 4 yılın en düşük seviyesinde

        Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı bir yılda 160 bin 363 kişi artarak 16 milyon 20 bine ulaştı. Sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise 2022 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son bir yılda sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı 177 bin 410 kişi azaldı. En büyük istihdam kaybı giyim ve tekstil sektörlerinde yaşanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 16.12.2025 - 07:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 07:28
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında arttı.

        Geçen yıl 15 milyon 860 bin 31 olan ücretli çalışan sayısı bu yıl 160 bin 363 kişi artarak 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu. TÜİK’in ücretli çalışan istatistiklerine çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri dahil edilmiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ücretli çalışan sayısı ülke genelinde artmakla birlikte sanayi sektöründe son bir yılda yüzde 3,5 oranında azaldı. Sanayi sektöründeki azalmaya karşılık inşaat sektöründe yüzde 6,2 oranında, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,5 oranında artış kaydetti.

        SON DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SANAYİ İSTİHDAMI

        TÜİK ücretli çalışan istatistiklerini 2009 yılından beri yayımlıyor. Ekim ayları itibarıyla karşılaştırma yapıldığında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı 2009 yılından 2022 yılına kadar her yıl artış kaydetti. 2009 yılı ekim ayında 2 milyon 682 bin kişi olan sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı 2022 yılında 5 milyon 77 bin kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı. 2023’te 5 milyon 69 bine, 2024’te 5 milyon 14 bine, bu yıl ekim ayında ise 4 milyon 837 bine geriledi. Sanayi sektöründe ücretle çalışan kişi sayısı geçen yıla göre 177 bin, 2022 yılına göre ise 240 bin kişi azaldı. Sektördeki ücretli çalışan sayısı son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

        EN BÜYÜK KAYIP TEKSTİL VE GİYİMDE

        Giyim sektöründeki ücretle çalışan sayısı da 2009 yılından 2022 yılına kadar düzenli artış kaydetti. Ekim ayı itibarıyla 2009 yılında 337 bin olan ücretli çalışan sayısı 2022 yılında 731 bine kadar çıktı. Ancak, 2023 yılından itibaren sektördeki istihdamda kan kaybı yaşanmaya başladı. Giyim sektöründeki çalışan sayısı 2023’te 659 bine, 2024’te 606 bine, 2025 yılında ise 529 bine geriledi.

        Tekstil sektöründe de benzer eğilim gözlendi. 2009 yılında 298 bin olan tekstil sektöründeki ücretli çalışan sayısı her yıl düzenli artarak 2022 yılında 511 bine çıktı. 2023 yılında 480 bine, 2024’te 468 bine, 2025 yılında ise 420 bine düştü.

        Son dört yıldaki istihdam kaybı giyim sektöründe 202 bin, tekstil sektöründe ise 91 bin kişi oldu.

        Genel olarak sanayi sektörüne bakıldığında, son bir yıl içinde sanayi sektöründe 34 alt sektörden 25’inde ücretli çalışan sayısında azalma olduğu görülüyor. Tekstil ve giyim sektöründen sonra en fazla istihdam kaybı yaşanan alt sektörler başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (12.906), elektrikli teçhizat imalatı (10.118), elektrik motorlu kara taşıtı imalatı (9.903), deri imalatı (8.333), makine ve ekipmanların kurulumu, onarımı (7.473), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (7.367), kömür ve linyit çıkartılması (5.539), kauçuk ve plastik ürünleri imalatı (5.501), ana metal sanayii (5.440) oldu.

        Buna karşılık sanayi alt sektörlerinde istihdamda en yüksek artış 14.397 kişiyle gıda imalat sektöründe yaşandı. Diğer alt sektörlerdeki istihdam artışları ise sınırlı düzeyde kaldı.

        İNŞAAT VE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIYOR

        Ekim ayı itibarıyla son bir yıl içinde ücretli çalışan sayısı ticaret ve hizmetler sektöründe 219.923 kişi artarak 8 milyon 941 binden 9 milyon 161 bine, inşaat sektöründe ise 117 bin 850 kişi artarak 1 milyon 904 binden 2 milyon 22 bine çıktı.

        Ticaret ve hizmetler sektöründe en yüksek istihdam artışı 70 bin 646 kişiyle konaklama ve yiyecek hizmetlerinde görüldü. Bu sektörü 53 bin 457 kişiyle ticaret, 44 bin 84 kişiyle de ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

        İnşaat sektöründeki istihdamda 2020 yılındaki pandemi hariç 2009 yılından bu yana düzenli artış yaşanıyor. 2009 yılında 694 bin seviyelerinde olan inşaat sektöründeki istihdam sayısı bu yıl 2 milyon 22 bine ulaştı.

        En fazla istihdam kapasitesine sahip olan ticaret ve hizmetler sektöründe çalışan sayısı 2018-2020 yıllarındaki duraklama hariç 2009 yılından beri artış kaydediyor. 2009 yılında 3 milyon 948 bin olan sektördeki çalışan sayısı 2025 yılında 9 milyon 161 bin kişiye yükseldi.

        #TÜİK
        #ücretle çalışan
        #istihdam
        #TEKSTİL
        #Giyim
