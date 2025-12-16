Sanayi istihdamı 4 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında arttı.

Geçen yıl 15 milyon 860 bin 31 olan ücretli çalışan sayısı bu yıl 160 bin 363 kişi artarak 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu. TÜİK’in ücretli çalışan istatistiklerine çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri dahil edilmiyor.

Ücretli çalışan sayısı ülke genelinde artmakla birlikte sanayi sektöründe son bir yılda yüzde 3,5 oranında azaldı. Sanayi sektöründeki azalmaya karşılık inşaat sektöründe yüzde 6,2 oranında, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,5 oranında artış kaydetti.

SON DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SANAYİ İSTİHDAMI

TÜİK ücretli çalışan istatistiklerini 2009 yılından beri yayımlıyor. Ekim ayları itibarıyla karşılaştırma yapıldığında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı 2009 yılından 2022 yılına kadar her yıl artış kaydetti. 2009 yılı ekim ayında 2 milyon 682 bin kişi olan sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı 2022 yılında 5 milyon 77 bin kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı. 2023’te 5 milyon 69 bine, 2024’te 5 milyon 14 bine, bu yıl ekim ayında ise 4 milyon 837 bine geriledi. Sanayi sektöründe ücretle çalışan kişi sayısı geçen yıla göre 177 bin, 2022 yılına göre ise 240 bin kişi azaldı. Sektördeki ücretli çalışan sayısı son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

EN BÜYÜK KAYIP TEKSTİL VE GİYİMDE Giyim sektöründeki ücretle çalışan sayısı da 2009 yılından 2022 yılına kadar düzenli artış kaydetti. Ekim ayı itibarıyla 2009 yılında 337 bin olan ücretli çalışan sayısı 2022 yılında 731 bine kadar çıktı. Ancak, 2023 yılından itibaren sektördeki istihdamda kan kaybı yaşanmaya başladı. Giyim sektöründeki çalışan sayısı 2023'te 659 bine, 2024'te 606 bine, 2025 yılında ise 529 bine geriledi. Tekstil sektöründe de benzer eğilim gözlendi. 2009 yılında 298 bin olan tekstil sektöründeki ücretli çalışan sayısı her yıl düzenli artarak 2022 yılında 511 bine çıktı. 2023 yılında 480 bine, 2024'te 468 bine, 2025 yılında ise 420 bine düştü. Son dört yıldaki istihdam kaybı giyim sektöründe 202 bin, tekstil sektöründe ise 91 bin kişi oldu. Genel olarak sanayi sektörüne bakıldığında, son bir yıl içinde sanayi sektöründe 34 alt sektörden 25'inde ücretli çalışan sayısında azalma olduğu görülüyor. Tekstil ve giyim sektöründen sonra en fazla istihdam kaybı yaşanan alt sektörler başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (12.906), elektrikli teçhizat imalatı (10.118), elektrik motorlu kara taşıtı imalatı (9.903), deri imalatı (8.333), makine ve ekipmanların kurulumu, onarımı (7.473), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (7.367), kömür ve linyit çıkartılması (5.539), kauçuk ve plastik ürünleri imalatı (5.501), ana metal sanayii (5.440) oldu.