Özer Çak yazdı: İki maçta 8 gol sıfır taviz!

Fenerbahçe, sakatlıklar ve Afrika Kupası’nın yarattığı eksiklere rağmen Konyaspor karşısına mutlak üç puan hedefiyle çıktı. Ligde hemen önündeki rakibi Trabzonspor’un Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada sarı-lacivertliler için bu maçın önemi büyüktü. Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Fenerbahçe, henüz 6. dakikada Talisca ile net bir fırsattan yararlanamadı. İlk 20 dakikalık bölümde oyunun tamamen hakimi olan sarı-lacivertliler, rakibini kendi yarı sahasına hapsederken yüzde 65’lik topla oynama oranı ve dört şutla üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu. Dakikalar 24’ü gösterdiğinde Jhon Duran fırsatçılığını konuşturdu ve kazandırdığı penaltıyla kilidi açan hamleyi yaptı. Topun başına geçen Talisca, hata yapmadı ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden yalnızca altı dakika sonra bu kez Mert Müldür sahne aldı. Avrupa’da oynanan Brann maçındaki başarılı performansını lige de taşıyan milli oyuncu, attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Baskısını sürdüren Fenerbahçe’de 37. dakikada bir kez daha Talisca sahnedeydi ve yıldız oyuncu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarıda hem savunmada hem hücumda kusursuza yakın bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Talisca tartışmasız şekilde devrenin yıldızı olurken, maçın seyrini değiştiren hamlenin Jhon Duran’dan gelmesi dikkat çekti. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda Archie Brown ile tehlikeli bir serbest vuruş kazandı ancak bu pozisyonda hakemin topu birkaç metre geriye aldırması tribünlerin tepkisini çekti. İlk yarıda alınan skorun da etkisiyle ikinci yarıda tempoyu düşüren Fenerbahçe, zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşasa da skoru korumayı başardı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Marco Asensio’nun attığı gol, durağan geçen ikinci yarıya hareket getirirken maçın da skorunu tayin etti. Avrupa’da Brann karşısında alınan galibiyetin ardından Konyaspor’u da gol yemeden 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, iki maçta toplam sekiz gol atarak form grafiğini yukarı çekti. Bu sonuçla ligde yeniden Trabzonspor’un önüne geçen sarı-lacivertliler, gol sayısında da Galatasaray’ı yakaladı. Brann ve Konyaspor karşısında alınan net galibiyetler ile Talisca’nın yükselen performansı, ligin ilk yarısı tamamlanırken Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda önemli bir moral ve güç kazandırdı. Devre arasında yapılacak kritik takviyelerle birlikte sarı-lacivertlilerin gücüne güç katacaktır.