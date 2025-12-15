Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: İki maçta 8 gol sıfır taviz! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: İki maçta 8 gol sıfır taviz!

        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Haberturk.com'dan Özer Çak, mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 22:47 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, sakatlıklar ve Afrika Kupası’nın yarattığı eksiklere rağmen Konyaspor karşısına mutlak üç puan hedefiyle çıktı. Ligde hemen önündeki rakibi Trabzonspor’un Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada sarı-lacivertliler için bu maçın önemi büyüktü. Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Fenerbahçe, henüz 6. dakikada Talisca ile net bir fırsattan yararlanamadı. İlk 20 dakikalık bölümde oyunun tamamen hakimi olan sarı-lacivertliler, rakibini kendi yarı sahasına hapsederken yüzde 65’lik topla oynama oranı ve dört şutla üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu. Dakikalar 24’ü gösterdiğinde Jhon Duran fırsatçılığını konuşturdu ve kazandırdığı penaltıyla kilidi açan hamleyi yaptı. Topun başına geçen Talisca, hata yapmadı ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden yalnızca altı dakika sonra bu kez Mert Müldür sahne aldı. Avrupa’da oynanan Brann maçındaki başarılı performansını lige de taşıyan milli oyuncu, attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Baskısını sürdüren Fenerbahçe’de 37. dakikada bir kez daha Talisca sahnedeydi ve yıldız oyuncu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarıda hem savunmada hem hücumda kusursuza yakın bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Talisca tartışmasız şekilde devrenin yıldızı olurken, maçın seyrini değiştiren hamlenin Jhon Duran’dan gelmesi dikkat çekti. İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda Archie Brown ile tehlikeli bir serbest vuruş kazandı ancak bu pozisyonda hakemin topu birkaç metre geriye aldırması tribünlerin tepkisini çekti. İlk yarıda alınan skorun da etkisiyle ikinci yarıda tempoyu düşüren Fenerbahçe, zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşasa da skoru korumayı başardı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Marco Asensio’nun attığı gol, durağan geçen ikinci yarıya hareket getirirken maçın da skorunu tayin etti. Avrupa’da Brann karşısında alınan galibiyetin ardından Konyaspor’u da gol yemeden 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, iki maçta toplam sekiz gol atarak form grafiğini yukarı çekti. Bu sonuçla ligde yeniden Trabzonspor’un önüne geçen sarı-lacivertliler, gol sayısında da Galatasaray’ı yakaladı. Brann ve Konyaspor karşısında alınan net galibiyetler ile Talisca’nın yükselen performansı, ligin ilk yarısı tamamlanırken Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda önemli bir moral ve güç kazandırdı. Devre arasında yapılacak kritik takviyelerle birlikte sarı-lacivertlilerin gücüne güç katacaktır.

        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları