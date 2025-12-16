Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu

Türkiye'nin en önemli beyaz et üreticilerinden Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ve çeşitli ilçelerde çiftlikleri bulunan firmanın yönetim kurulu üyesi Tibet Bahar, önümüzdeki yılbaşı dönemine ilişkin iç piyasa ve ihracata yönelik, yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği hindi satışlarına yönelik bilgi verdi.

Tibet Bahar, Türkiye'de şu anda entegre hindi tesisi 3 firma bulunduğunu belirterek, bu firmaların toplamda yıllık 6 milyona yakın hindi üretimi gerçekleştirdiğini, bunun yüzde 10 civarındaki kısmının ihracata gittiğini anlattı. Bahar, “Ancak bu ürünlerimizin çoğunu bütün hindi ya da asal parça olarak değil, inovatif, katma değeri yüksek ürünler olarak gönderiyoruz. Şarküteri, konserve ve işlenmiş diğer ürünler olarak bu ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında başladığımız konserveler çok güzel bir örnek olur. Yakın zamanda Avrupa iznimizi de aldık. Biri hindi tandır, diğeri de hindi fileto. İkisi de protein oranı olarak, besleyicilik olarak çok değerli ürünler. Ve son derece natürel ürünler. Bu iki ürünün de üretiminde sadece et, su, tuz ve zeytinyağı var" dedi.

İÇ PİYASA SEVKİYATLARI BAŞLADI

Bu yılbaşı dönemiyle ilgili hindi sevkiyatlarının Türkiye'nin dört bir yanına başladığını açıklayan Tibet Bahar, “Yurt dışına ve iç piyasaya ürünlerimizi gönderdik. Katar ve diğer Arap ülkelerinin tercihleri oldu bu sene. Onlara ürünlerimizi hazırlayıp gönderdik. İç piyasaya da yaklaşık 30 ila 40 bin arasında hindi sevkiyatımız oldu" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE SADECE YILBAŞINDA HATIRLANIYOR

Hindinin Avrupa ve Amerika'da çok yaygın tüketildiği, Türkiye'de ise 1980'lerden bu yana artış gösterdiğini, ancak hala 'yılbaşı eti' olarak düşünüldüğünü dile getiren Bahar, “Hindi eti Avrupa, Amerika gibi bölgelerde yılın 12 ayında tüketilen bir ürün. Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde geleneksel olarak her zaman tüketilen hindi maalesef Türkiye'de sadece yılbaşı ürünüymüş gibi ilgi görmekte. Türkiye'de bu eti sadece yılbaşı ürünü olarak değil, yıl boyu tüketilebilecek bir ürün olarak tanıtmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞI TÜKETİM YILLIK 600 GRAM"

16 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Bahar, "Türkiye'de kişi başına düşen hindi tüketimi yıllık 600 gram. Bu Avrupa ve Amerika ortalamasından epey geride. Almanya'da kişi başına 6-7 kilo hindi eti tüketimi var yılda. Amerika'da ise bu rakam 17 kilolara kadar çıkabiliyor. Türkiye'de bilinçli olduğumuz bir et değil, geleneksel yemeklerimizin hiçbirinde tüketilmiyor. Lakin sağlık trendleriyle birlikte hızla menülerimize giriş gösteriyor. Kırmızı etten daha yüksek protein oranı sağlaması, beyaz etten daha düşük yağ oranı sağlaması ile insanların tercihi haline gelmeye başladı" dedi.