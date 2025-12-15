Habertürk
Habertürk
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer" | Dış Haberler

        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya ilişkin açıklamasında "Rusya, Donbas'ı ele geçirirse, kale düşmüş demektir ve o zaman kesinlikle tüm Ukrayna'yı ele geçirmeye devam ederler. Ukrayna düşerse, diğer bölgeler de tehlikeye girer. Bunu tarihten biliyoruz ve tarihten ders almalıyız." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:27
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlama planının "gittikçe zorlaştığını" belirterek, bu haftanın Ukrayna'nın finansmanı için dönüm noktası olacağını söyledi.

        Kallas, Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

        Bakanlarla AB'nin Ukrayna'ya desteğini ve Rusya'nın "gölge filosunu" hedef alan yeni yaptırım planlarını görüşeceklerini aktaran Kallas, bu haftanın Ukrayna'ya sağlanacak finansman için dönüm noktası olacağını ifade etti.

        Kallas, muhtemel barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya verilmesi planlanan güvenlik garantilerinin "gerçek birlikler ve kabiliyetler" içermesi gerektiğini, bunların "kağıt üzerinde kalacak sözler" olamayacağını kaydetti.​​​​​​​

        Ukrayna'nın Donbas bölgesini ele geçirmenin Rusya'nın nihai hedefi olmadığını savunan Kallas, "Donbas'ı ele geçirirse, kale düşmüş demektir ve o zaman kesinlikle tüm Ukrayna'yı ele geçirmeye devam ederler. Ukrayna düşerse, diğer bölgeler de tehlikeye girer. Bunu tarihten biliyoruz ve tarihten ders almalıyız." diye konuştu.

        Kallas, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu haftaki AB Liderler Zirvesi'nden Ukrayna'ya yönelik finansman konusunda karar almadan ayrılmayacağı açıklamasını hatırlatarak, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlama planının "en güvenilir" seçenek olduğunu ancak "gittikçe zorlaştığını" söyledi.

        Ayrıca Kallas, tazminat kredisi konusunda AB'nin kararı ne olursa olsun Belçika'nın bunu desteklemesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Demek istediğim, Avrupa'daki bazı ülkeler Rusya'nın tehditlerine diğerlerinden daha alışkındır ve size bunların sadece tehdit olduğunu söylemek istiyorum. Birlikte kalırsak çok daha güçlüyüz ve bunlar sadece Rusya'nın ortaya koyduğu tehditlerdir, daha önce gördüklerimizi bile biliyorsunuz. Bu yüzden gerçekten hepimizin aklı başında olmasını istiyorum."

        Ukrayna'da kalıcı barış görmek istediklerini, bunun için "saldırgana" taviz verilemeyeceğini kaydeden Kallas, "Saldırganlık ödüllendirilirse, daha fazlasını göreceğiz. Bunu tarihte gördük ve bu son derece önemlidir. (Ukrayna'da) işlenen suçlar için de hesap sorulması gerekir." dedi.

        Orta Doğu

        Suriye ile etkileşim kurulmasına yönelik belge hazırladıklarını aktaran Kallas, "Suriye'deki sürecin yanlış yöne gitmemesi bizim çıkarımıza. Kurumların geliştirilmesi, kapsayıcılık ve her konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kallas, bakanlarla Lübnan'daki gelişmeleri de ele alacaklarını belirterek "Onlar da çok zor bir dönemden geçiyorlar. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yardım ediyoruz ancak elbette Hizbullah'ı silahsızlandırmak için adımları kendileri atmaları gerekiyor ve bu giderek zorlaşıyor, bu nedenle yoğun tartışmalar bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        #rusya
        #Ukrayna
