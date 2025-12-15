Habertürk
Habertürk
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberle

        Giriş: 15 Aralık 2025 - 17:38 Güncelleme: 15 Aralık 2025 - 17:42

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Hayatını kaybeden Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı 37 yaşındaki Gülşah Durbay için belediyede tören düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel: İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıya eğiliyorum

        * Avustralya'nın Sydney kentine bağlı bir plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi. 24 yaşındaki oğlun sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi 

        * Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 169 milyar 486 milyon lira fazla verdi

        * Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için ayrılık iddiası gündeme geldi

        * Şarkıcı Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından Habertürk'e konuştu: Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok

