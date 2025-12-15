15 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberle

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* Hayatını kaybeden Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı 37 yaşındaki Gülşah Durbay için belediyede tören düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel: İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıya eğiliyorum

* Avustralya'nın Sydney kentine bağlı bir plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi. 24 yaşındaki oğlun sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi

* Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 169 milyar 486 milyon lira fazla verdi

* Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için ayrılık iddiası gündeme geldi

* Şarkıcı Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından Habertürk'e konuştu: Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok