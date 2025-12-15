Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Kimlere verilecek?
Giriş: 15 Aralık 2025 - 12:18 Güncelleme: 15 Aralık 2025 - 12:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla birlikte 'vatandaşlık maaşı' gündeme geldi. Tam adı 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' olan vatandaşlık maaşı nedir? Dünyadaki örnekleri nelerdir? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilmeye başlanacak? Detayları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, HT Mikrofon'da Helin Genç'e anlattı.