Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisi: AK Parti raporunu önce Erdoğan’a sonra Meclis’e sunacak

Süreç Komisyonu’nda rapor mesaisi sürüyor. DEM Parti ve MHP'nin ardından AK Parti ve CHP'nin de hazırladıkları raporları komisyona iletmesi bekleniyor. Raporu komisyona ilk sunan parti olan DEM, diğer partilerin de bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği görüşünde.

DEM Parti raporunda, barış yasası çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Koşullu salıverme tarihi gelen hükümlülerle ilgili “iyi hal” değerlendirmelerinin objektif yürütülmesi isteniyor. Kayyum uygulamasının sona erdirilmesi, ana dilde eğitimin önünün açılması gerektiği belirtiliyor.

"ANA DİLLE EĞİTİM KABUL EDİLEMEZ"

MHP de 120 sayfalık raporunu 11 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na verdi. Raporda anayasa'nın 66. maddesinde bir vatandaşlık tanımı yapılmadığı belirtildi. "Kürtlerin hakları' ya da 'Kürtlerin talepleri' şeklindeki bir kavramsallaştırma hukuken doğru değildir" denildi. "Ana dille eğitim kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması önerildi. Birinci aşama silahların tam olarak bırakılması, ikinci aşama örgüt mensuplarının adli mercileri teslim olması ve üçüncü aşama ise rehabilitasyon süreci olarak tanımlandı. MHP'nin raporunda infaz kanununda değişiklik yapılması gerektiği de vurgulandı, umut hakkına da yer verildi.