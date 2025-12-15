Habertürk
        Haberler Gündem Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisi: AK Parti raporunu önce Erdoğan’a sonra Meclis’e sunacak

        Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisi: AK Parti raporunu önce Erdoğan’a sonra Meclis’e sunacak

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona gelindi. Partilerin sunduğu raporlar tek bir rapor haline getirilecek. DEM Parti ve MHP raporlarını sundu. AK Parti, raporunu önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ardından Meclis'e sunacak. Peki, raporlarda hangi öneriler ve talepler yer aldı? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 15.12.2025 - 18:41 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:41
        Komisyonda son viraj
        Süreç Komisyonu’nda rapor mesaisi sürüyor. DEM Parti ve MHP'nin ardından AK Parti ve CHP'nin de hazırladıkları raporları komisyona iletmesi bekleniyor. Raporu komisyona ilk sunan parti olan DEM, diğer partilerin de bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği görüşünde.

        DEM Parti raporunda, barış yasası çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Koşullu salıverme tarihi gelen hükümlülerle ilgili “iyi hal” değerlendirmelerinin objektif yürütülmesi isteniyor. Kayyum uygulamasının sona erdirilmesi, ana dilde eğitimin önünün açılması gerektiği belirtiliyor.

        "ANA DİLLE EĞİTİM KABUL EDİLEMEZ"

        MHP de 120 sayfalık raporunu 11 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na verdi. Raporda anayasa'nın 66. maddesinde bir vatandaşlık tanımı yapılmadığı belirtildi. "Kürtlerin hakları' ya da 'Kürtlerin talepleri' şeklindeki bir kavramsallaştırma hukuken doğru değildir" denildi. "Ana dille eğitim kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

        Terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması önerildi. Birinci aşama silahların tam olarak bırakılması, ikinci aşama örgüt mensuplarının adli mercileri teslim olması ve üçüncü aşama ise rehabilitasyon süreci olarak tanımlandı. MHP'nin raporunda infaz kanununda değişiklik yapılması gerektiği de vurgulandı, umut hakkına da yer verildi.

        AK PARTİ RAPORUNU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNACAK

        AK Parti ise 10 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu bu hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Son kez gözden geçirilecek rapor, hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

        ADİL BİR DÜZENLEMENİN YAPILMASI ÖNERİLECEK

        Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin raporunda suça karışmamış olanlar, terör örgütü üyeleri, hem örgüt üyesi hem de suç işlemiş olanlar ve örgüt yöneticileri olarak kademelendirme yapılacak. Örgütün dağılmasının ardından ihtiyaçlar doğrultusunda hakkaniyetli ve adil bir düzenlemenin yapılması önerilecek.

        20. TOPLANTI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPILACAK

        AK Parti kaynakları, süreç komisyonunun 20. toplantısının bütçe görüşmelerinden sonra yapılabileceğini belirtiyor. Nihai rapor için tüm partilerin uzlaşması talep edilse de her partinin görüşlerinin ayrı ayrı raporlanması da gündemde.

