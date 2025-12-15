Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a görev yeri belediyede düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Başkan Durbay'ı mesai arkadaşları ve Manisalılar alkışlarla karşılayıp, alkışlarla uğurladı.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı seçilerek tarihe geçen ve başkan seçildikten kısa bir süre sonra kolon kanseri teşhisi ile tedavisine başlanan Gülşah Durbay, kan değerlerindeki ani düşüşün ardından 1 Aralık'ta Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

2 Aralık'ta yoğun bakımda tedavisine devam edilen Başkan Durbay'a bir taraftan da çoklu organ yetmezliği tanısı kondu. 12 Aralık'ta durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilerek tedavisine devam edilen Başkan Durbay'ın 14 Aralık saat 19.00'da kalbi durdu. Yaklaşık 1 saatlik kalp masajına rağmen hayatını kaybeden Durbay için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Manisa Şehir Hastanesi gasilhanesinden Türk Bayrağına sarılı tabutu Zabıta personeli tarafından alınan Durbay'ın naaşı belediye önüne alkışlarla geldi.

REKLAM Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. LAL DENİZLİ: ASLA UNUTULMAYACAKSIN Belediye önündeki törende Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, kardeşleri ve ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Gülşah Durbay'ın 37 yıllık yaşamına sığdırdığı başarıların anlatıldığı özgeçmişin ardından ailesi adına konuşmayı yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 'Gülüm' diye seslendiği Gülşah Durbay'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı." diyen Denizli, "Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu." şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında yakın arkadaşı Gülşah Durbay'ın her gününü bu memleket için harcadığını belirtti.

REKLAM Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı konuşmasında, "Hastalığında bile bu memlekete nasıl hizmet ederim diye çalışıyordu. Annesine, babasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Güzel bir iz bıraktı. Mekanı cennet olsun" dedi. ÖZEL: 6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı. 2014 yılında Gülşah Saruhanlı'da Gençlik Kolları Başkanıydı, yine koşuyordu. 2014'te ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Sabahtan Saruhanlı'da koşar öğleden sonra benimle birlikte koşardı. Bir sürü görev yaptı bu parti için. Seçim kaybettiğimizde derdi ki çünkü bir hikayemiz yoktu. Bu seçimde dedim ki bu sefer hikayemiz var mı? Elbette dedi Genel Başkanımızın memleketini kazanacağız' dedi. Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler. Bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıya eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız." şeklinde konuşurken yine gözyaşlarını tutamadı.