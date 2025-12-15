Habertürk
        Urfa haberleri: Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!

        Şanlıurfa'da, elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafo merkezine giden ekipler, duvarının bir bölümü kırılmış trafonun içinde akıma kapılan kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:29
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti.

        YERDE HAREKETSİZ YATIYORLARDI

        DHA'daki habere göre trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İSMİ ÖĞRENİLEMEDİ AKIMA KAPILMIŞ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
