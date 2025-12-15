15-21 Aralık haftalık burç yorumları
Mars ve Güneş'in Oğlak'a geçişiyle yılın en disiplinli haftası başlıyor: 12 burç için kararlılık, düzen ve güçlü başlangıçlar zamanı! Peki bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 15-21 Aralık haftalık burç yorumları...
Bu hafta Mars’ın ve Güneş’in Oğlak’a geçişiyle birlikte daha disiplinli, daha kararlı ve daha odaklı bir enerji sizleri bekliyor. Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken hayatınızda sağlam adımlar atma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki 15-21 Aralık haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…
Sevgili Koçlar, bu hafta hedeflerinize daha ciddi odaklanıyorsunuz. İş ve otorite figürleriyle ilişkilerinizde dikkatli olmanız faydalı olur.
Sevgili Boğalar, eğitim, yolculuklar ve uzun vadeli planlar konusunda şansınız açılıyor. Ufkunuzu genişletecek gelişmeler gündeme gelebilir.
Sevgili İkizler burçları, maddi konularda netleşme sürecine giriyorsunuz. Borç, ödeme veya ortak gelirlerle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.
Sevgili Yengeçler, ilişkilerinizde daha ciddi kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle sorumluluk paylaşımı öne çıkıyor.
Sevgili Aslanlar, günlük düzeninizde disiplin artıyor. Sağlık ve çalışma rutinlerinizle ilgili daha kararlı adımlar atabilirsiniz.
Sevgili Başaklar, aşk hayatınızda ve yaratıcı alanlarınızda canlanma var. Ürettiğiniz işler karşılık bulabilir.
Sevgili Teraziler, ev ve aile konularında düzen kurma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sorumluluklarınız biraz artabilir.
Sevgili Akrepler, kendinizi daha net ifade ediyorsunuz. Yakın çevreyle yapılacak önemli konuşmalar öne çıkabilir.
Sevgili Yaylar, maddi konularda güvenlik arayışınız artıyor. Gelir-gider düzeninizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Sevgili Oğlaklar, Mars ve Güneş sizi güçlü bir döneme taşıyor. Yeni başlangıçlar ve kişisel adımlar atmak için uygun bir hafta.
Sevgili Kovalar, enerjinizin düştüğünü hissediyorsunuz ama bu haftayı arınma ve tamamlanma zamanı olarak düşünebilirsiniz.
Sevgili Balıklar, sosyal çevreden güçlü destekler alabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve projeler güzel ilerliyor.