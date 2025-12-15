15-21 Aralık haftalık burç yorumları

Bu hafta Mars’ın ve Güneş’in Oğlak’a geçişiyle birlikte daha disiplinli, daha kararlı ve daha odaklı bir enerji sizleri bekliyor. Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken hayatınızda sağlam adımlar atma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki 15-21 Aralık haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…

Sevgili Koçlar, bu hafta hedeflerinize daha ciddi odaklanıyorsunuz. İş ve otorite figürleriyle ilişkilerinizde dikkatli olmanız faydalı olur.

Sevgili Boğalar, eğitim, yolculuklar ve uzun vadeli planlar konusunda şansınız açılıyor. Ufkunuzu genişletecek gelişmeler gündeme gelebilir.

Sevgili İkizler burçları, maddi konularda netleşme sürecine giriyorsunuz. Borç, ödeme veya ortak gelirlerle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

REKLAM

Sevgili Yengeçler, ilişkilerinizde daha ciddi kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle sorumluluk paylaşımı öne çıkıyor.

Sevgili Aslanlar, günlük düzeninizde disiplin artıyor. Sağlık ve çalışma rutinlerinizle ilgili daha kararlı adımlar atabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, aşk hayatınızda ve yaratıcı alanlarınızda canlanma var. Ürettiğiniz işler karşılık bulabilir.