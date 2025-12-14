Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta yenişemedi. Altı golün atıldığı muhteşem düello 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmada skoru koruyamadı. Trabzonspor'un gollerini Muçi, Oulai ve Zubkov atarken, Beşiktaş'ın golleri Abraham ve Cerny'den (2) geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:11
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, nefesleri kesen 90 dakikanın ardından sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

        Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 18'de Abraham ve 22'de Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Trabzonspor bu gollere 25'te eski Beşiktaşlı Muçi ile yanıt verip farkı bire indirdi: 2-1.

        Beşiktaş'ta Cerny bu kez 31. dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti, skor 3-1'e geldi.

        BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!

        Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 38. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        İlk yarı 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci devrede eksik rakibine karşı baskısını artıran Karadeniz ekibi, 63'te Oulai'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi. 84'te Zubkov'un attığı şık golle Trabzonspor, 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'lük beraberliği yakaladı.

        TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETMİYOR!

        Beşiktaş karşısında sahadan 1 puanla Trabzonspor, bu sezon evindeki namağlup ünvanını sürdürdü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        Trabzonspor'un ayrıca ligdeki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

        Ligde ikinci sırada yer alan Fatih Tekke'nin ekibi, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı ve haftayı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde tamamladı.

        Deplasmandaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran 5. sıradaki Beşiktaş ise puanını 26'ya yükseltti.

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar

        Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Augusto

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 90+2 Taylan Bulut), Rashica (Dk. 75 Jurasek), Toure, Abraham

        Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny (Beşiktaş), Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Oulai, Dk. 84 Zubko (Trabzonspor)

        Kırmızı kart: Dk. 38 Toure (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 79 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 Djalo, Dk. 90 Abraham (Beşiktaş), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Zubkov (Trabzonspor)

