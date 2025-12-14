Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta yenişemedi. Altı golün atıldığı muhteşem düello 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmada skoru koruyamadı. Trabzonspor'un gollerini Muçi, Oulai ve Zubkov atarken, Beşiktaş'ın golleri Abraham ve Cerny'den (2) geldi.
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, nefesleri kesen 90 dakikanın ardından sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 18'de Abraham ve 22'de Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Trabzonspor bu gollere 25'te eski Beşiktaşlı Muçi ile yanıt verip farkı bire indirdi: 2-1.
Beşiktaş'ta Cerny bu kez 31. dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti, skor 3-1'e geldi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 38. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci devrede eksik rakibine karşı baskısını artıran Karadeniz ekibi, 63'te Oulai'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi. 84'te Zubkov'un attığı şık golle Trabzonspor, 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'lük beraberliği yakaladı.
TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETMİYOR!
Beşiktaş karşısında sahadan 1 puanla Trabzonspor, bu sezon evindeki namağlup ünvanını sürdürdü. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Trabzonspor'un ayrıca ligdeki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.
Ligde ikinci sırada yer alan Fatih Tekke'nin ekibi, bu sonuçla puanını 35'e çıkardı ve haftayı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde tamamladı.
Deplasmandaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran 5. sıradaki Beşiktaş ise puanını 26'ya yükseltti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Augusto
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 90+2 Taylan Bulut), Rashica (Dk. 75 Jurasek), Toure, Abraham
Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny (Beşiktaş), Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Oulai, Dk. 84 Zubko (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Toure (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 79 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 Djalo, Dk. 90 Abraham (Beşiktaş), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Zubkov (Trabzonspor)