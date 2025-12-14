Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?

Reuters Maduro 2013'ten bu yana Venezuela'yı yönetiyor

ABD savaş gemileri haftalardır Latin Amerika ülkesinin çevresinde bulunuyor. Ayrıca ABD tarafından uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırılarda onlarca kişi öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump bunun yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına konan ödülü de iki katına çıkardı.

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yetiştirdiği Maduro, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) liderliğini yapıyor.

Eski bir otobüs şoförü ve sendika lideri olan Maduro, Chavez'in hayatını kaybettiği 2013'ten bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Chavez ve Maduro, iktidarda oldukları 26 yıl boyunca Venezuela parlamentosu, yargının büyük bölümü ve seçim konseyi gibi kilit kurumların kontrolünü ele geçirdi.

Trump yönetimi, Tren de Aragua ve Cartel de los Soles adlı Venezuelalı suç örgütlerini "terör örgütü" ilan etti ve ikinci örgütün bizzat Maduro tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Ayrıca ABD'nin uyuşturucu ile mücadelesinde de Venezuela odakta.

Trump, kanıt göstermeden Maduro'yu "hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla" ve mahkumları ABD'ye göç etmeye "zorlamakla" suçluyor.

2013'ten bu yana ülkedeki ekonomik kriz ve baskılardan kaçtığı tahmin edilen yaklaşık sekiz milyon Venezuela vatandaşının ABD'de yaşadığı tahmin ediliyor.

Muhalif lider seyahat yasağına rağmen aylarca saklandıktan sonra ödülü almak üzere Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.

Machado, Ekim'de "diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçişin sağlanması için verdiği mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Maduro ise iddiaları reddetti ve ABD'yi "uyuşturucuyla savaşı" kendisini devirmek ve Venezuela'nın petrol rezervlerini ele geçirmek için bir bahane olarak kullanmakla suçladı.

Uzmanlara göre Cartel de los Soles hiyerarşik bir grubu tanımlamıyor. Bu terim, uyuşturucunun Venezuela'dan geçişine izin veren yolsuz yetkilileri tanımlamak için kullanılıyor.

ABD neden Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderdi?

ABD'nin Karayiplerde 15 bin askeri, bazı uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ve amfibi saldırı gemileri bulunuyor.

Washington'ın 1989'da Panama'yı işgal etmesinden bu yana bölgeye yapılan en büyük askeri yığınağın amacı ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmak olarak açıklanıyor.

Bu savaş gemilerinin arasında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford da yer alıyor.

Venezuela açıklarında petrol tankerine el konulmadan önce ABD helikopterlerinin buradan havalandığı bildirildi.

ABD, tankerin "Venezuela ve İran'dan yaptırım uygulanan petrolü taşımak için kullanıldığını" iddia etti.

Venezuela ise bu eylemi "uluslararası korsanlık" olarak nitelendirdi.

