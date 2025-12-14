ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Giriş: 14.12.2025 - 03:16 Güncelleme: 14.12.2025 - 03:26
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
