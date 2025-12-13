Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı | Dış Haberler

        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı

        Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kasabasında devriye gezen Suriye ordusu ve ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinden oluşan bir konvoy ateş altında kaldı. ABD askerleri arasında yaralananlar var.

        Giriş: 13.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:17
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Palmira ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

        Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.

        Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

        Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

