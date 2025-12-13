Oğuzhan Koç: Onların işçileri değiliz

BKM yapımı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' misyonunu bir sonraki nesle devrettikten sonra Yılmaz Erdoğan'ın tedrisatından geçen 25 kişi, sektöre dağılarak mesleklerini bireysel olarak icra etmeye başladı. O kişilerden biri de Oğuzhan Koç idi...

Oğuzhan Koç, kariyerini söz yazarlığı, bestecilik ve şarkıcılık üzerine inşa ederken sinemada sadece yarenlerinden İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı; 'Küçük Esnaf', 'Yol Arkadaşım' ve Yol Arkadaşım 2' ile var olmayı tercih etti.

Oğuzhan Koç, 4 yıl önce zihninde beliren bir hikâyeyi, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yazarlık ve oyunculuk adına edindiği bilgi ve deneyimlerini TAFF Pictures'in yapımcılığında sinema filmine aktardı; 'Bugün Güzel'...

HAYATA BAŞKA YERDEN BAKMANIN FİLMİ Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı 'Ali Candemir', beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire 'Güneş', ona yeniden umut ve neşe getirirken, 'Ali Candemir' için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir...

Hikâyeyi; Aksel Bonfil senaryolaştırırken filmin yönetmenliğini Mali Ergin yaptı. Oğuzhan Koç'a başrollerde; Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan eşlik etti.

Oğuzhan Koç, kariyeri adına da özel hayatı adına da özel günler yaşıyor. Sevgilisi Hazal Subaşı ile evlilik planları yapan Koç, Habertürk'e verdiği röportajda aynı zamanda kendisinin ve birçok meslektaşının hakkının yendiğini düşündüğü Spotify ile ilgili de açıklamalarda bulundu.