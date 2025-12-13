Habertürk
        Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD'nin Karayipler'de savaş çıkartmak istediğini belirtti

        Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD'nin Karayipler'de savaş çıkartmak istediğini belirtti

        Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmayı hedeflediğini ve bölgede tansiyonu kasıtlı olarak yükselttiğini söyledi.

        Giriş: 13.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:01
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Hava ve Uzay Savunma Komutanlığının 47. yıl dönümü törenlerinde konuşan Lopez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağını eleştirdi.

        Lopez, "ABD halkı, kendi hükümetlerinin bir araç haline getirildiğini anlamalıdır. ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

        ABD ile olası bir savaşın sonuçlarının yıkıcı olacağı uyarısında bulunan Lopez, şunları kaydetti:

        "ABD halkı barış çağrısını, sağduyuyu ve sorunların savaş yoluyla değil, diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiği gerçeğini duymalıdır. Bizi korkutmaya yönelik girişimleri yakından izliyoruz. Ancak büyük bir tevazu ile şunu söylüyoruz, bizimle ilgili yanlış bir hesap yapmasınlar. Bu ülkeyi savunmaya hazırız."

        Lopez, ABD'ye ait savaş uçaklarının Venezuela hava sahasına yaklaştığına dikkati çekerek, ülkesinin buna karşılık verecek ve hava sahasını savunacak kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

        ABD'nin Venezuela'ya ait petrol yüklü bir tankere el koyduğunu hatırlatan Lopez, bunun uluslararası hukuka, serbest seyrüsefer hakkına ve serbest ticarete açık bir ihlal teşkil ettiğini vurguladı.

        "Venezuela, yapılması gerekeni yapıyor"

        Öte yandan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasına tepki göstererek, "Venezuela, yapılması gerekeni yapıyor, hukuka ve uluslararası meşruiyete başvuruyor ve doğal kaynaklarımızı savunuyor. Bunlar Venezuela'nın petrolünü istiyor ve bunun bedelini ödemeden almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, uçuş takip hizmeti Flightradar24'ün verilerine göre, 9 Aralık'ta ABD'ye ait iki F-18 savaş uçağı yaklaşık 40 dakika boyunca Venezuela Körfezi üzerindeki hava sahasına girdi.

        Venezuela'dan ABD'ye "hırsızlık" suçlaması

        ABD Başkanı Donald Trump, dün konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

        Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ifade etmiş ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

        Venezuela ise ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirdi ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

