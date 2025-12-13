Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD'nin Karayipler'de savaş çıkartmak istediğini belirtti

Hava ve Uzay Savunma Komutanlığının 47. yıl dönümü törenlerinde konuşan Lopez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağını eleştirdi.

Lopez, "ABD halkı, kendi hükümetlerinin bir araç haline getirildiğini anlamalıdır. ABD'nin amacı Latin Amerika ve Karayipler'de savaş çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

ABD ile olası bir savaşın sonuçlarının yıkıcı olacağı uyarısında bulunan Lopez, şunları kaydetti:

"ABD halkı barış çağrısını, sağduyuyu ve sorunların savaş yoluyla değil, diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiği gerçeğini duymalıdır. Bizi korkutmaya yönelik girişimleri yakından izliyoruz. Ancak büyük bir tevazu ile şunu söylüyoruz, bizimle ilgili yanlış bir hesap yapmasınlar. Bu ülkeyi savunmaya hazırız."

REKLAM

Lopez, ABD'ye ait savaş uçaklarının Venezuela hava sahasına yaklaştığına dikkati çekerek, ülkesinin buna karşılık verecek ve hava sahasını savunacak kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

ABD'nin Venezuela'ya ait petrol yüklü bir tankere el koyduğunu hatırlatan Lopez, bunun uluslararası hukuka, serbest seyrüsefer hakkına ve serbest ticarete açık bir ihlal teşkil ettiğini vurguladı.