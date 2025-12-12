Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik bugün düzenlenen saldırıda, bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar gördüğünü bildirdi. Açıklamada "Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Yönelik Düzenlenen Saldırı Hk. başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.