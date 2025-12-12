Güllü'nün kızı ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşıyla birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Gülter'in avukatları, davadan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Gülter'in avukatları yaptığı açıklamada, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.