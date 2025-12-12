Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

        2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

        Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        "Dezenflasyon sürecek"
        "Dezenflasyon sürecek"
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"