TAYFUN Füzesinden başarılı yeni test atışı

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi unvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır.

Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.

Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir.

Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır.

Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir.