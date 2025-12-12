Habertürk
        TAYFUN Füzesinden başarılı yeni test atışı - Teknoloji Haberleri

        TAYFUN Füzesinden başarılı yeni test atışı

        Seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam eden TAYFUN Füze ve Silah Sistemi son atışında da hedefini tam isabetle vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:50
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi unvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

        "TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır.

        Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.

        Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir.

        Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır.

        Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir.

        Bu kritik başarıda emeği bulunan Roketsan ailemize, mühendisinden teknisyenine tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

        Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye'nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir.

        Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor."

        "TAYFUN GÖREVE HAZIR"

        Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

