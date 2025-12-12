Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum

Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan üzerindeyken kuyruk kopması sonucu düşen ve 20 kahraman askerimizi şehit verdiğimiz C-130 tipi Herkül askeri nakliye uçağının parçaları ve kara kutusu üzerinde yapılan teknik inceleme bir aydır sürerken, şu ana kadar kaza kırıma ilişkin kesin sonuca ulaşılamadı.

11 Kasım’da kaza kırıma uğrayan uçağın kara kutu incelemesinde kısa bir ses kaydında kuyruk bölümündeki personelin, “eyvah” diye bağırması duyuluyor ancak olayın nedeni henüz bilinmiyor. Düşen askeri uçağımız için Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) yoğun mesai harcıyor. Teknik arıza dâhil her olasılık araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de titizlikle duruluyor.

KISA SES KAYDINDAKİ, “EYVAH” SESİ

Uçağın Türk uzmanlar tarafından incelenen kara kutusuna ait kısa bir ses kaydı bulunuyor. Diğer bütün teknik uçuş verileri de kara kutu tarafından kaydediliyor. İncelemelerde uçağın düşmesi öncesinde herhangi bir teknik olumsuzluk tespit edilemedi. Ses kaydında ise kuyruk bölümünde bulunan bir personelin, “Eyvah” diye bağırma sesi duyuluyor. Bu sesin ardından uçak irtifa kaybetmeye başlıyor ve düşme anı görüntülerine yansıdığı üzere uçağın kuyruk bölümü gövdeden ayrılıyor.

PATLAMA İZİ YOK Eldi edilen ilk bulgulara göre; uçağın parçaları üzerinde herhangi bir barut, patlama ya da dış müdahale izine rastlanmadı. Uçağın parçalarında delinme, yanık izi, füze darbesi ya da drone çarpma izi tespit edilemese de sabotaj ihtimaline de bakılıyor. PERVANE KOPMASI YOK Bu gibi kazalarda uçağın pervanelerinden birinin koparak gövdeye zarar verebileceği ihtimali de araştırıldı ancak parçalar üzerinde yapılan teknik incelemelerde böyle bir unsura rastlanmadı. Bütün pervaneler motorların üzerinde ayrılmamış şekilde duruyor. YÜKLEME HATASI YOK Uçağın kargo bölümünde 3.5-4 tonluk bir yük bulunduğu, bunların da Azerbaycan’a giden 6 F-16’ya ait yedek parçanın yanı sıra, askeri teknik personelden oluştuğu, uçakta aşırı bir yüklemenin olmadığı tespit edildi. Personelin, “eyvah” diye bağırmasının kuyrukta meydana gelen problemden kaynaklandığı anlaşılıyor. 20’NCİ ŞEHİDİN EL YAZISI Uçakta normal koşullarda 19 personel yoluculuk edecekti ancak son anda bir askeri personel de uçuşa eklendi. Kaza meydana geldiğinde uçakta 19 personelin bulunduğu düşünülüyordu ancak 20’nci personel son anda uçuşa katıldı. Uçuş listesinde 20’nci şehidin el yazısıyla yazdığı ismi yürekleri dağladı.