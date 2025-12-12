Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum | Son dakika haberleri

        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım'da düşen C-130 Hercules (Herkül) askeri uçağının kara kutu incelemesinde, kuyruk bölümündeki personelin, "eyvah" diye bağırması duyuluyor ancak olayın kesin nedeni henüz saptanamadı. Uçakta patlayıcı, darbe ya da dışarıdan füze ile müdahale izine rastlanılmadı. Pervanelerin kopması ya da yükleme hatası tespit edilemedi. Uçağa son anda binen askeri teknik personelin son anda kendi el yazısı ile uçuş listesine eklediği ismi de yürekleri parçaladı. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 12.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:06
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan üzerindeyken kuyruk kopması sonucu düşen ve 20 kahraman askerimizi şehit verdiğimiz C-130 tipi Herkül askeri nakliye uçağının parçaları ve kara kutusu üzerinde yapılan teknik inceleme bir aydır sürerken, şu ana kadar kaza kırıma ilişkin kesin sonuca ulaşılamadı.

        11 Kasım’da kaza kırıma uğrayan uçağın kara kutu incelemesinde kısa bir ses kaydında kuyruk bölümündeki personelin, “eyvah” diye bağırması duyuluyor ancak olayın nedeni henüz bilinmiyor. Düşen askeri uçağımız için Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) yoğun mesai harcıyor. Teknik arıza dâhil her olasılık araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de titizlikle duruluyor.

        KISA SES KAYDINDAKİ, “EYVAH” SESİ

        Uçağın Türk uzmanlar tarafından incelenen kara kutusuna ait kısa bir ses kaydı bulunuyor. Diğer bütün teknik uçuş verileri de kara kutu tarafından kaydediliyor. İncelemelerde uçağın düşmesi öncesinde herhangi bir teknik olumsuzluk tespit edilemedi. Ses kaydında ise kuyruk bölümünde bulunan bir personelin, “Eyvah” diye bağırma sesi duyuluyor. Bu sesin ardından uçak irtifa kaybetmeye başlıyor ve düşme anı görüntülerine yansıdığı üzere uçağın kuyruk bölümü gövdeden ayrılıyor.

        PATLAMA İZİ YOK

        Eldi edilen ilk bulgulara göre; uçağın parçaları üzerinde herhangi bir barut, patlama ya da dış müdahale izine rastlanmadı. Uçağın parçalarında delinme, yanık izi, füze darbesi ya da drone çarpma izi tespit edilemese de sabotaj ihtimaline de bakılıyor.

        PERVANE KOPMASI YOK

        Bu gibi kazalarda uçağın pervanelerinden birinin koparak gövdeye zarar verebileceği ihtimali de araştırıldı ancak parçalar üzerinde yapılan teknik incelemelerde böyle bir unsura rastlanmadı. Bütün pervaneler motorların üzerinde ayrılmamış şekilde duruyor.

        YÜKLEME HATASI YOK

        Uçağın kargo bölümünde 3.5-4 tonluk bir yük bulunduğu, bunların da Azerbaycan’a giden 6 F-16’ya ait yedek parçanın yanı sıra, askeri teknik personelden oluştuğu, uçakta aşırı bir yüklemenin olmadığı tespit edildi. Personelin, “eyvah” diye bağırmasının kuyrukta meydana gelen problemden kaynaklandığı anlaşılıyor.

        20’NCİ ŞEHİDİN EL YAZISI

        Uçakta normal koşullarda 19 personel yoluculuk edecekti ancak son anda bir askeri personel de uçuşa eklendi. Kaza meydana geldiğinde uçakta 19 personelin bulunduğu düşünülüyordu ancak 20’nci personel son anda uçuşa katıldı. Uçuş listesinde 20’nci şehidin el yazısıyla yazdığı ismi yürekleri dağladı.

        89 KOMANDO BAŞKA UÇAKLA GELDİ

        Azerbaycan’da bulunan 89 Türk komandosunun da bu uçakla Türkiye’ye dönmesi planlanıyordu ancak son anda yapılan değişiklikle bu personelin başka uçakla sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bu uçakla taşınmaları durumunda 89 komando da şehit düşecekti.

        TRAKTÖR GİBİ UÇAK

        C-130 uçakları, eski olsalar da dayanıklı ve güçlü yapıları ile biliniyor. Bu uçaklara gücü ve dayanıklılığı nedeniyle TSK literatüründe, “traktör” deniliyor. Uçağın bakımlarının düzenli olarak yapıldığı ve herhangi bir aksaklık tespit edilmediği belirtildi. Azerbaycan’dan kalkışında da uçağın uçuşa hazırlık aşamasında herhangi bir sorun tespit edilmediği ifade edildi.

