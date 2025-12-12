İspanya’dan Filipinler’e, Japonya’dan Brezilya’ya… Dünyanın dört bir yanında yılbaşı kutlamaları, kültürel zenginlikleriyle göz dolduruyor.

DÜNYADAN ŞAŞIRTICI YILBAŞI GELENEKLERİ

Yılbaşı, dünyanın dört bir yanında sevinç, umut ve yenilenme duygularıyla kutlanır. Ancak her ülke, bu özel günü kendi kültürel mirasına uygun benzersiz ritüellerle karşılar. İşte farklı ülkelerden ilginç yılbaşı gelenekleri:

REKLAM

İSPANYA – 12 ÜZÜM GELENEĞİ

İspanyollar, yılbaşı gecesi saat 12’yi gösterdiğinde çanların her sesiyle bir üzüm yer. Toplam 12 üzüm yenir ve her biri yılın bir ayını temsil eder. Bu gelenek, her ayın şans ve bolluk getireceğine inanılarak uygulanır.

Yemanja'nın müritleri, Afrika deniz tanrıçası Yemanja'yı onurlandırmak için Rio de Janeiro'da düzenlenen yıllık kutlama sırasında adaklarla dolu bir tekne taşıyorlar, 2 Şubat 2025 (AP Fotoğrafı/Bruna Prado)

BREZİLYA – BEYAZ GİYSİLER VE DENİZ TANRIÇASI

Brezilyalılar, yılbaşı gecesi barışı simgelemek için beyaz giysiler giyer. Ayrıca sahillere giderek deniz tanrıçası Yemanja’ya çiçek bırakırlar. Çiçekler dalgalar tarafından geri alınmazsa, dileklerin kabul olacağına inanılır.

DANİMARKA – TABAK KIRMAK

Danimarkalılar, yılbaşında sevdiklerinin kapılarına tabak ve çanak kırarak kutlama yapar. Ne kadar çok kırık tabak varsa, o kişi o kadar çok arkadaş ve şans sahibi olur.

JAPONYA – 108 ZİL SESİ Japonya’da yılbaşı gecesi tapınaklarda çanlar tam 108 kez çalınır. Bu sayı, insanın arınması gereken dünyevi arzuları temsil eder ve yeni yıla saf ve huzurlu bir şekilde girilmesini sağlar. REKLAM KOLOMBİYA – BAVULLA KOŞMAK Kolombiyalılar, yeni yıl gecesi boş bavullarıyla sokaklarda koşar. Bu eğlenceli gelenek, yeni yılda bol seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi simgeler. YUNANİSTAN – NAR PATLATMAK Yunanlar, yılbaşı gecesi evlerinin kapısında nar patlatır. Narın içindeki taneler bereketi temsil eder; yere ne kadar çok tane dağılırsa, o yıl ev halkı için o kadar bereketli geçer. FİLİPİNLER – YUVARLAK ŞEKİLLER VE PARALAR Filipinliler, yılbaşında yuvarlak desenli kıyafetler giyer ve etraflarını daire şeklindeki objelerle süsler. Bu yuvarlak figürler, para ve zenginliği simgeler. İTALYA – KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI İtalyanlar, yeni yılın aşk, şans ve bereket getireceğine inanarak kırmızı iç çamaşırı giyer. Bu gelenek hem kadınlar hem erkekler tarafından uygulanır. ALMANYA – KURŞUN DÖKÜMÜ Almanya’nın bazı bölgelerinde, insanlar küçük kurşun parçalarını mumun üzerinde eritip soğuk suya döker. Suda oluşan şekiller, gelecek yılın şansını simgeler: kalp aşkı, taç zenginliği, yıldız mutluluğu, top iyi şansı ve haç ise ölümü temsil eder.