        Haberler Bilgi Yaşam Dünya'nın dört bir yanından şaşırtıcı yılbaşı gelenekleri

        Yeni yıla dünyanın dört bir yanında ilginç adetlerle giriliyor

        Her ülke yeni yılı kendi tarzında kutluyor; kimi tabak kırıyor, kimi çanları 108 kez çalıyor kimi de boş bavulla sokaklarda dolaşıyor. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç yılbaşı gelenekleri.

        Giriş: 12.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:30
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İspanya’dan Filipinler’e, Japonya’dan Brezilya’ya… Dünyanın dört bir yanında yılbaşı kutlamaları, kültürel zenginlikleriyle göz dolduruyor.

        DÜNYADAN ŞAŞIRTICI YILBAŞI GELENEKLERİ

        Yılbaşı, dünyanın dört bir yanında sevinç, umut ve yenilenme duygularıyla kutlanır. Ancak her ülke, bu özel günü kendi kültürel mirasına uygun benzersiz ritüellerle karşılar. İşte farklı ülkelerden ilginç yılbaşı gelenekleri:

        İSPANYA – 12 ÜZÜM GELENEĞİ

        İspanyollar, yılbaşı gecesi saat 12’yi gösterdiğinde çanların her sesiyle bir üzüm yer. Toplam 12 üzüm yenir ve her biri yılın bir ayını temsil eder. Bu gelenek, her ayın şans ve bolluk getireceğine inanılarak uygulanır.

        BREZİLYA – BEYAZ GİYSİLER VE DENİZ TANRIÇASI

        Brezilyalılar, yılbaşı gecesi barışı simgelemek için beyaz giysiler giyer. Ayrıca sahillere giderek deniz tanrıçası Yemanja’ya çiçek bırakırlar. Çiçekler dalgalar tarafından geri alınmazsa, dileklerin kabul olacağına inanılır.

        DANİMARKA – TABAK KIRMAK

        Danimarkalılar, yılbaşında sevdiklerinin kapılarına tabak ve çanak kırarak kutlama yapar. Ne kadar çok kırık tabak varsa, o kişi o kadar çok arkadaş ve şans sahibi olur.

        JAPONYA – 108 ZİL SESİ

        Japonya’da yılbaşı gecesi tapınaklarda çanlar tam 108 kez çalınır. Bu sayı, insanın arınması gereken dünyevi arzuları temsil eder ve yeni yıla saf ve huzurlu bir şekilde girilmesini sağlar.

        KOLOMBİYA – BAVULLA KOŞMAK

        Kolombiyalılar, yeni yıl gecesi boş bavullarıyla sokaklarda koşar. Bu eğlenceli gelenek, yeni yılda bol seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi simgeler.

        YUNANİSTAN – NAR PATLATMAK

        Yunanlar, yılbaşı gecesi evlerinin kapısında nar patlatır. Narın içindeki taneler bereketi temsil eder; yere ne kadar çok tane dağılırsa, o yıl ev halkı için o kadar bereketli geçer.

        FİLİPİNLER – YUVARLAK ŞEKİLLER VE PARALAR

        Filipinliler, yılbaşında yuvarlak desenli kıyafetler giyer ve etraflarını daire şeklindeki objelerle süsler. Bu yuvarlak figürler, para ve zenginliği simgeler.

        İTALYA – KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI

        İtalyanlar, yeni yılın aşk, şans ve bereket getireceğine inanarak kırmızı iç çamaşırı giyer. Bu gelenek hem kadınlar hem erkekler tarafından uygulanır.

        ALMANYA – KURŞUN DÖKÜMÜ

        Almanya’nın bazı bölgelerinde, insanlar küçük kurşun parçalarını mumun üzerinde eritip soğuk suya döker. Suda oluşan şekiller, gelecek yılın şansını simgeler: kalp aşkı, taç zenginliği, yıldız mutluluğu, top iyi şansı ve haç ise ölümü temsil eder.

        ŞİLİ – MEZARLIK PİKNİĞİ

        Şilililer, yılbaşında ölmüş sevdiklerinin mezarları başında piknik yapar. Yemek ve içki eşliğinde yapılan bu ritüel, geçmişle bağ kurmayı ve yeni yıla ruhsal bir hazırlıkla girmeyi simgeler.

