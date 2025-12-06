Yılbaşının "kırmızı" simgesi: Aralık ayının sembolü kokina çiçeklerinin nostaljik yolculuğu!

Her aralık ayında kırmızı-taze görüntüsüyle evleri süsleyen kokina, Osmanlı’dan günümüze uzanan kültürel bir simge. Hem bereket inancıyla bağlantılı olması hem de Rum geleneklerinden miras kalması nedeniyle yılbaşı döneminin vazgeçilmezi haline geldi. Bugün hâlâ el emeğiyle hazırlanan bu demet, İstanbul sokaklarının nostaljik bir imzası olarak görülüyor. Detaylar haberimizin devamında…

İSTANBUL GELENEĞİNDE KOKİNA

Kokina, özellikle İstanbul’da yılbaşı döneminin sembollerinden biri haline gelmiş bir bitki demeti. Aslında doğal hâliyle tek bir tür değil; dikenli bir yaprak (Ruscus aculeatus) ile kırmızı meyvelerin (genellikle yabani diken çalılarının meyveleri) bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Bu hazırlama işlemi tamamen el emeği.

Kırmızı meyveler tek tek dikenli gövdeye bağlanıyor ve yılbaşı döneminde satılan o klasik görünüm ortaya çıkıyor. İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni toplulukları arasında yaygınlaşarak bugünkü yılbaşı sembolüne dönüşmüş durumda.

KÖKENİ OSMANLI DÖNEMİNE UZANIYOR

Kokinanın yılbaşıyla özdeşleştirilmesinin temeli Osmanlı dönemine dayanıyor. Rumca “kokino” (κόκκινο) kelimesi “kırmızı” anlamına geliyor. Bu bitkinin kırmızı meyveleri, bereket ve kötülüklerden korunma sembolü olarak görülüyordu.