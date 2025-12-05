Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 23:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BANA GÖRE DOĞAL KONUMDA"

        Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğu benim görüşüm. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor.

        "FARKLI KARARLAR VERİLEBİLİYOR"

        Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor.

        "ARDA'YI TAKTİKSEL NEDENLE ÇIKARDIM"

        Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli. Çok fazla süre buluyor. Önde iki forvete dönmek için çıkardım. Gol de böyle geldi.

        "DERBİDE 40 DAKİKA LEHİMİZE FAUL VERİLMEDİ"

        Fenerbahçe derbisinde aleyhimize belki 14-15 yanlış karar var. Böyle bir durumda saha kenarında sakin kalmanız çok zor. Bu kadar yapılan şeye rağmen oyuncularımın Fenerbahçe derbisinde çok sakin kaldığını düşünüyorum. Yaklaşık 40 dakika lehimize faul verilmedi. Yayıncıda 14 yanlış kararın söylenmesinden sonra 'Maçın sonucuna etki edecek hata yapmadı' denmesi futbol adına inanılmaz.

        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray! Haberi Görüntüle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"