Adli emanetten 12 silahın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silahın kaybolmasına ilişkin tutuklanan zabıt katibi, sadece 2 silahı kendisinin aldığını iddia ederek suçlamaları kısmen kabul ettiğini belirtti.

Şüpheli zabıt katibi U.E. savcılıkta verdiği ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, şu anda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığını söyledi.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında 2023 yılının Mart ayında zabıt katibi olarak görevlendirildiğini, görev yaptığı süre içerisinde eşi ile olan sıkıntıları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini anlatan şüpheli, aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyon lira kadar borcunun bulunduğunu ifade etti.

REKLAM

Şüpheli, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan iş bölümü doğrultusunda Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildiğini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

"2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düşüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim. İlk silah hala uhdemdeyken yeniden ikinci bir silahı almamdaki amaç eve uğramak istemememden kaynaklıdır. İlk aldığım silah ikametimde bulunduğundan eşimin olmadığı yerde intihar etmek istedim. Az önce ifade ettiğim gibi intihar etme cesaretini bulamadığımdan amacım iki adet silahı da alıp Adalar Adliyesi'ndeki emanete kimsenin haberi olmadan geri bırakmaktı."