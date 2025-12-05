Habertürk
Habertürk
        Adli emanetten 12 silahın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        Adli emanetten 12 silahın kaybolmasıyla ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        Adli emanetten kaybolan 12 silahtan yalnızca ikisini aldığını söyleyen tutuklu zabıt katibi U.E., bunları intihar amacıyla dışarı çıkardığını ve geri bırakmayı planladığını savundu. Kartal'da iki silahla yakalanan şüpheli etkin pişmanlık talep ederken, borç ve aile sorunlarını gerekçe gösterdi. Soruşturmada üç silahın yeniden incelendiği, ikisinin U.E. üzerinden temin edildiğinin belirlendiği, birinin başka bir dosyada ele geçirildiği; kayıp 9 silahın ise hâlâ bulunamadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:53
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silahın kaybolmasına ilişkin tutuklanan zabıt katibi, sadece 2 silahı kendisinin aldığını iddia ederek suçlamaları kısmen kabul ettiğini belirtti.

        Şüpheli zabıt katibi U.E. savcılıkta verdiği ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, şu anda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığını söyledi.

        Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında 2023 yılının Mart ayında zabıt katibi olarak görevlendirildiğini, görev yaptığı süre içerisinde eşi ile olan sıkıntıları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini anlatan şüpheli, aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyon lira kadar borcunun bulunduğunu ifade etti.

        Şüpheli, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan iş bölümü doğrultusunda Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildiğini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

        "2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düşüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim. İlk silah hala uhdemdeyken yeniden ikinci bir silahı almamdaki amaç eve uğramak istemememden kaynaklıdır. İlk aldığım silah ikametimde bulunduğundan eşimin olmadığı yerde intihar etmek istedim. Az önce ifade ettiğim gibi intihar etme cesaretini bulamadığımdan amacım iki adet silahı da alıp Adalar Adliyesi'ndeki emanete kimsenin haberi olmadan geri bırakmaktı."

        Adalar Adliyesi'ne 2 Ekim 2023'te gitmek amacıyla Kartal sahiline gittiğinde devriye atan polis memurları tarafından durdurularak arama yapıldığını anlatan şüpheli, aramada elindeki poşet içerisinde 2 adet silahın tespit edildiğini dile getirdi.

        Şüpheli, konu ile ilgili hakkında ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle kamu davası açıldığını anlatarak, kaybolduğu iddia edilen diğer silahlarla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.

        Herhangi bir maddi menfaat temininin olmadığını iddia eden şüpheli, "Adalar Adliyesi'nde görev yaptığım sürede silahları emanet dışına çıkarmam hususunda benim dışımda kimsenin bilgisi yoktu. Tüm eylemi tek başıma gerçekleştirdim. Üzerime atılı suçlamayı kısmen kabul ederim. Bunun yanında kolluk görevlilerince el konulan cep telefonumda Whatsapp uygulamasını yasa dışı bahis hususunda yazışmaların bulunması nedeniyle sildim. Temin edilemeyen silahların akıbeti ile ilgili herhangi bir yazışma içeriği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunulmuştu.

        Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtilmişti. Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenilmişti.

        Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlenmişti. Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenilmişti.

        #Adalar zabıt katibi
        #haberler
        #zabıt katibi intihar
