AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Akdeniz'den yağış, Balkanlar'dan soğuk geliyor!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu. Akdeniz'den yağışlı, Balkanlar'dan soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye düşecek. Pazar günü şiddetli sağanak bekleniyor

        05.12.2025 - 15:43
        AKOM'dan yapılan açıklamada, değerlendirmelere göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi.

        SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞÜYOR

        AA'daki habere göre hafta boyunca 16 ilâ 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin öngörüldüğü kaydedildi.

        PAZARDAN İTİBAREN ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

        FIRTINA AĞAÇ DEVİREBİLİR UYARISI

        AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.

