Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.981,92 %0,58
        DOLAR 42,5275 %0,15
        EURO 49,6080 %0,16
        GRAM ALTIN 5.778,29 %0,44
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,63 %2,01
        BITCOIN 92.079,00 %-0,10
        GBP/TRY 56,8070 %0,11
        EUR/USD 1,1657 %0,11
        BRENT 63,33 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 9.447,66 %0,44
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu - İş-Yaşam Haberleri

        PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu

        PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        PAYCO'ya el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği aktarılan açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, deliller birlikte değerlendirildiğinde elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilerek, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildiği vurgulandı.

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandığı kaydedildi.

        Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam edildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik