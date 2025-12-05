PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği aktarılan açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.