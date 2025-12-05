Habertürk
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu! Tutunacak yer bulamadı!

        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!

        Erzurum'da, bir gün önce tamir ettiği bacayı kontrol etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısında dengesini kaybeden 35 yaşındaki Ümit Akın, çatıdan düştü. Olay anı kameraya yansırken Akın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 07:41 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:41
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Erzurum'da yürek yakan olay, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta meydana geldi.

        ÇATIYI KONTROL EDECEKTİ

        Ümit Akın (35), önceki gün tamir ettiği bacayı kontrol etmek için dün sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

        BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre Akın, bacayı kontrol ederken bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı. Çatıda tutunacak bir yer bulamayan Akın, zemine düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YÜREK YAKAN OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Ümit Akın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Akın’ın çatıdan düştüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
