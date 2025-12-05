11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

11. Yargı Paketi’nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri tamamlandı. Paketin kamuoyunda “Kovid düzenlemesi” olarak da bilinen infaz düzenlemesine ilişkin 27. maddesinde önemli bir değişim yaşandı. Toplumsal hassasiyetleri ve komisyon sürecinde dile getirilen yoğun talepleri dikkate alan AK Parti Grubu, kapsamı daraltan bir önerge verdi.

Alt–üst soya, kardeşe, eşe/boşanılan eşe, kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları kapsam dışına çıkarıldı.

Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” sorununu gidermeyi amaçlıyor.

Kamuoyunda en fazla eleştirilen başlıklardan biri, cinsel suçlar ve kadına şiddet dosyalarının düzenleme kapsamında kalmasıydı. Gelen yoğun tepkiler üzerine AK Parti Grubu kapsamı daraltan bir önerge sundu.

Pandemi döneminde çıkarılan ilk infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi “infaz eşitsizliği” yaşamıştı. Yeni teklif, bu eşitsizliği gidermek amacıyla cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor, suçun türünden ziyade suç tarihine göre eşit infaz hakkı getiriyordu.

Buna göre 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için:

Teknik açmaz aşılmış görünüyor

Pandemi dönemindeki ilk infaz düzenlemesi bu suçları kapsadığından, yeni düzenlemede kapsamın daraltılmasının teknik açıdan “eşitsizlik” yaratabileceği uyarısı yapılıyordu. Ancak AK Parti’nin önergesiyle siyasi beklenti teknik çekincenin önüne geçti ve paket bu suçlar yönünden daraltıldı. Önceki düzenlemede yalnızca terör ve örgütlü suçlar kapsam dışında bırakılmıştı.

DEM Parti’nin talebi

Komisyon görüşmelerinde DEM Parti, terör suçlularının da kapsama alınması gerektiğini savundu. Parti temsilcileri, bunun eşitlik ilkesi ve siyasi süreçler açısından gerekli olduğunu belirtti. Ancak AK Parti Grubu, bu talebin Terörsüz Türkiye süreci bağlamında ileride farklı bir düzenleme içerisinde ele alınması gerektiğini değerlendiriyor. Yani bu aşamada DEM Parti’nin talebinin karşılanması ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Gözler Genel Kurulda olacak

Komisyonda yapılan revizyona rağmen kapsam tartışmalarının sona ermesi beklenmiyor. Kapsama dair ek taleplerin ve DEM Parti’nin terör suçları ısrarının Genel Kurul aşamasına kadar gündemde kalması bekleniyor. 11. Yargı Paketi’nin Genel Kurul gündemine, bütçe görüşmeleri sonrasında alınması planlanıyor.