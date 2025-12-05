Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.918,51 %-1,07
        DOLAR 42,4904 %0,06
        EURO 49,5305 %0,00
        GRAM ALTIN 5.749,26 %-0,06
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 78,54 %0,61
        BITCOIN 92.156,00 %-0,02
        GBP/TRY 56,6635 %-0,14
        EUR/USD 1,1649 %0,04
        BRENT 63,14 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 9.400,04 %-0,06
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Engelli çocuk annesine erken emeklilik şartları - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Engelli çocuk annesine erken emeklilik şartları

        Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan ve aynı zamanda sigortalı çalışan annelerin çalışma sürelerine dörtte bir oranında ilave edilir. İlave edilen süre kadar erken emekli olurlar. Peki engelli çocuk anneleri bu haktan nasıl yararlanabilir? Koşulları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, engelli çocuk annelerinin erken emeklilik hakkı ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 05.12.2025 - 07:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon engelli bulunuyor. Fedakâr annelerimizin bir kısmı hem işçi, memur, esnaf olarak çalışıyor hem de engelli çocuklarının bakımıyla ilgileniyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu şekilde çalışmaya devam eden ve engelli çocuğu bulunan anneler için erken emeklilik hakkı tanınmış bulunuyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Buna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan ve sigortalı çalışan kadınların prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave ediliyor. Çalıştıkları her 360 güne karşılık hizmet sürelerine 90 gün ekleniyor. Böylece 360 gün çalışmış olmasına karşın 450 gün çalışmış sayılıyor. İlave edilen süreler emeklilik yaşından indiriliyor. İndirilen süre kadar daha erken emekli oluyorlar.

        REKLAM

        Daha anlaşılabilir olması için bir örnekle anlatalım. Diyelim bir annenin doğuştan engelli çocuğu var ve 2000 yılından bugüne kadar sigortalı bir işte çalışıyor. Annenin 2008 Ekim ayından sonraki çalışma sürelerine dörtte bir oranında prim günü ilave edilir. O tarihten bu yılın kasım ayına kadar normal çalışma süresi 6150 gündür. Bu süreye 1538 gün ilave edilerek toplam prim günü 7688 gün sayılır. 2000 yılında çalışmaya başlayan kadınlar emeklilikte 58 yaşa tabi olduğu halde bu anne 1538 gün, yani 4 yıl 3 ay daha erken emekli olur.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR DA YARARLANIR

        Engelli çocuk annelerine tanınan bu haktan 4/a (SSK), 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı çalışan kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyen kadınlar yararlanır.

        ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMALI?

        Engelli çocuk annelerinin erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi için çocuğun engelli olduğuna dair rapor alınması gerekiyor. Birden fazla engelli çocuğu olanlar her bir çocuk için ayrı ayrı rapor almalı.

        İşçi ve esnaf statüsünde çalışmakta olanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyen kadınlar çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli olduğunun tespiti için en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmalı. Devlet memuru olan anneler ise rapor için en son görev yapmakta oldukları illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmalı.

        REKLAM

        Engelli raporu talep eden annenin daha önce sigortalı çalışması varsa, rapor talep ettiği tarihte aktif olarak çalışma zorunluluğu aranmaz. Ancak daha önce sigorta girişi olmakla birlikte hiç ödenmiş primi bulunmayanların rapor talepleri dikkate alınmaz.

        RAPOR BAŞVURUSU İÇİN EMEKLİLİK TARİHİNİ BEKLEMEYİN

        Engelli çocuk annelerinin prim ödeme gün sayıları toplamına ilave edilecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında veya çocuğun yaşadığı süreye göre tespit ediliyor. Tedavi sonucu çocuğun ağır engelli halinin sona ermesi durumunda rapor alınamaz.

        Bu nedenle rapor başvurusu için emeklilik tarihi beklenmemeli. Raporu erken almış anneler çocuk sonradan iyileşmiş olsa bile o tarihe kadar geçen dönem için ilave prim günü ve erken emeklilik hakkından yararlanırlar. Bu sebeple emeklilik başvuru tarihi beklenmeden SGK’ya başvuru yapılması gerekir.

        ÇOCUĞUN SİGORTALI OLMASI ERKEN EMEKLİLİĞE ENGEL DEĞİL

        REKLAM

        Çocuk 4/a, 4/b veya 4/c statüsünde çalışmaya başlarsa annenin çalışma sürelerine prim günü ilave edilebilmesi için ağır engelli halinin devam edip etmediğine dair kontrol muayenesi yaptırması istenir. Kontrol muayenesinde engelli hali devam ettiği tespit edilen çocuk sigortalı çalışsa dahi annenin prim günlerine süre ilave edilir. Çocuk için isteğe bağlı sigorta yapılması halinde kontrol muayenesine gerek kalmadan annenin erken emeklilik hakkı devam eder.

        Erken emeklilik için prim günü ilave edilecek süre çocuğun doğum tarihine, ölmesi halinde ölüm tarihine, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine göre belirlenir. Çocuk evlenirse, evlendiği tarihten sonra annenin prim günlerine ilave edilmez.

        Evlat edindiği ağır engelli çocuğu bulunan anneler de erken emeklilik hakkından yararlanır. Bunların erken emeklilik hakkı hesaplanırken, evlat edinme tarihleri dikkate alınır.

        Anne boşanmış ise erken emeklilikten yararlanabilmesi için çocuğun velayetinin kendisinde olması gerekir.

        Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak bakımı yapılan çocukların anneleri erken emeklilik hakkından yararlanamazlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engelli çocuk
        #engelli annesi
        #erken emeklilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı