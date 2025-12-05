Habertürk
        Ankara'da kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme | SON DAKİKA HABER

        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!

        Ankara'da, 11 yaşındaki belden aşağısı tutmayan engelli bir çocuğun yıllarca amcası tarafından güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıktı. Çocuğun babasının öldüğü, annesinin ise başka birisiyle evlenip kaçtığı iddia edildi. Engelli çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesi altına alındı

        Giriş: 05.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:49
        Ankara'da, vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi.

        BABASI ÖLMÜŞ ANNESİ KAÇMIŞ

        Belden aşağısı felç olan çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi.

        KOMŞULARI DURUMU BİLDİRDİ

        Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, amcayı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

        Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. "Ankara Abisi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

        AİLE BAKANLIĞI SAHİP ÇIKTI

        Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

        #ankara
