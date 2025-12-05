Habertürk
        28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının etkileri sürüyor. 28 Nisan 2024'te oynanan oynanan ve iki takımın hiç şut çekmeden golsüz berabere bitirdiği bu tartışmalı maçın ardından futbolda bahis operasyonu için düğmeye basılmıştı. "Futbolda bahis" operasyonundaki ikinci dalgayla birlikte Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildi.

        Giriş: 05.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:56
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

        28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildi.

        BAHİS OPERASYONU ANKARASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI

        Futbolda skandalın fitilini, 28 Nisan 2024'te oynanan oynanan ve iki takımın hiç şut çekmeden 0-0 bitirdiği Ankaraspor – Nazillispor maçına ilişkin şüpheli bahis hareketleri ateşledi.

        NELER YAŞANMIŞTI?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı.

        Nazilli Belediyespor karşısında alınan 0-0 beraberlikle, yedinci sıradaki Karacabey Belediyespor ile arasındaki farkı 6 puanda tutan Ankaraspor, ilk 6'yı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise, Ankaraspor ile oynayacağı maçtan önce 38 puanla küme düşme sınırının hemen üzerinde 15. sırada bulunuyordu. Aynı şekilde Nazilli'nin de en az 1 puanı hanesine yazdırması halinde, ligin son haftasında kümede kalmayı kesinleştirmiş olacaktı.

        Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu.

        İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

        Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

        Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı.

