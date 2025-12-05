Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 9 saat sonra mucize! Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi! | Son dakika haberleri

        9 saat sonra mucize! Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!

        Bursa'da gece saatlerinde kaza yapan 59 yaşındaki Adem S. adlı sürücü bilincini kaybetti. Hipotermi geçiren sürücü 9 saat sonra donmak üzereyken tesadüfen yoldan geçen başka bir sürücü tarafından bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, demir bahçe kapısına çarptığı otomobilde yaralanıp bilincini kaybeden Adem S. (59), kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu.

        DHA'nın haberine göre hipotermi geçiren yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        BAHÇE KAPISINA ÇARPTI

        Kaza, saat 01.00 sıralarında, kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil, sürücü Adem S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağ evinin demir bahçe kapısına çarptı.

        BAŞKA BİR SÜRÜCÜ BULDU

        Yaralanıp bilincini kaybeden Adem S., kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hipotermi geçirdiği belirlenen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik