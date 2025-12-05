9 saat sonra mucize! Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
Bursa'da gece saatlerinde kaza yapan 59 yaşındaki Adem S. adlı sürücü bilincini kaybetti. Hipotermi geçiren sürücü 9 saat sonra donmak üzereyken tesadüfen yoldan geçen başka bir sürücü tarafından bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, demir bahçe kapısına çarptığı otomobilde yaralanıp bilincini kaybeden Adem S. (59), kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu.
DHA'nın haberine göre hipotermi geçiren yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
BAHÇE KAPISINA ÇARPTI
Kaza, saat 01.00 sıralarında, kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil, sürücü Adem S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağ evinin demir bahçe kapısına çarptı.
BAŞKA BİR SÜRÜCÜ BULDU
Yaralanıp bilincini kaybeden Adem S., kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hipotermi geçirdiği belirlenen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.