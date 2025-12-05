Pantone 2026 yılının rengini 'Cloud Dancer' olarak açıkladı

Gelecek yılın kültürel ruhunu ve trendlerini yakalamak her zaman kolay olmayan bir iş. Ancak Pantone Renk Enstitüsü, tam da bunu yapmak üzere yılın rengini seçiyor. Her yıl aralık ayında yılın rengini duyuran enstitü, 2026'nın rengi olarak beyazın özel bir tonu olan 'Cloud Dancer'ı (Bulut Dansçısı) seçti.

Renk konusunda öncü bir otorite olarak kabul edilen, trendleri öngören ve markalara danışmanlık yapan enstitü, bu tonu 'dinginlik hissi taşıyan, hacimli ve dengeli bir beyaz' olarak tanımladı.

TAZE BİR BAŞLANGIÇ ARZUSUNU SİMGELİYOR

Teknolojinin günlük hayat üzerindeki etkisi giderek artarken, Cloud Dancer 'ölçülü düşünmenin ve sessiz içe dönüşün yeniden değer kazandığı, telaşlı bir toplumda yatıştırıcı bir etkiyi' temsil ediyor. Enstitünün direktörü Leatrice Eiseman, CNN International'a yaptığı açıklamada bu rengin 'yeni başlangıçlarla ilişkilendirildiğini' ve 'taze bir başlangıç arzumuzu simgelediğini' söyledi.

Yılın rengi seçilirken güncel kültürel, politik ve stil referansları inceleniyor, ardından bir renk ailesi belirleniyor ve son olarak tam tona odaklanılıyor. Bu süreçte rengin adı da büyük önem taşıyor.

"Bir rengi tanımlayan ismi duyduğunuz an, zihninizde otomatik olarak bir imge canlanır" diyen Enstitünün başkan yardımcısı Laurie Pressman, beyazın bu özel tonunun soğuk ve sıcak alt tonlar arasında eşit bir dengeye sahip olacak şekilde titizlikle seçildiğini vurguladı. Pressman ayrıca şunu ekledi: "Eğer daha optik, daha parlak bir beyaz tercih etseydik, bu, aradığımız doğallık, dürüstlük ve otantiklik hissini yok ederdi… Hatta soğuk olduğu için steril ve izole edici bir çağrışım yapabilirdi." Beyazın farklı tonları uzun süredir modada yaygın olarak kullanılsa da, 'Cloud Dancer' özellikle uçuşan silüetleri ve tüy gibi doğal dokuları temsil ediyor. Eiseman'a göre bu özellikler, rengin ruhunu güçlü bir şekilde yansıtıyor. REKLAM MET GALA'DA ÖNE ÇIKTI, EMMA STONE BU RENGİ TAŞIDI Bu trendlerin izleri şimdiden görülmeye başlandı. Bu yılki Met Gala'da birçok tasarımda tüy detayları öne çıktı; özellikle Diana Ross'un 5,5 metreyi aşan beyaz elbisesinin kuyruğu hafızalara kazındı.