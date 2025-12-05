Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!

Futbolda devam eden bahis soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

MERT HAKAN YANDAŞ, METEHAN BALTACI VE AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA

46 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolu Metehan Baltacı ve eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

-Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

HACIOSMANOĞLU'NUN BASIN TOPLANTISIYLA BAŞLADI TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunun ortaya çıktığının ve 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor! Haberi Görüntüle OPERASYON NASIL BAŞLADI? Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi. Türkiye'nin profesyonel liglerinde bulunan 139 kulübün başkanları, yönetimleri, profesyonelleri ve 3 bin 700 kadar futbolcu da soruşturmanın içerisinde yer alıyor. REKLAM TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! Haberi Görüntüle Dosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve “İtirafçı” olmak isteyen var kişi olduğu edinilen bilgiler arasında. SADECE BAHİS OYNAYAN ŞÜPHELİ DEĞİL Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile örneğin maç öncesinde görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahis soruşturmasıyla ilgili olarak "Devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması! Haberi Görüntüle 149 İSMİN HAKEMLİĞİ BİTİRİLDİ PFDK, bahis oynayan hakemlerle ilgili cezaları açıkladı. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verilirken, 149 ismin ise hakemliği bitirildi. PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı! Haberi Görüntüle REKLAM ZORBAY KÜÇÜK Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi. 67 HAKEMİN İTİRAZINA RET Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti. İLK GÖZALTI KARARLARI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 İSİM TUTUKLANDI Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bu isimlerden 8'i için tutuklama kararı çıktı. 11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararı çıkan 8 isim arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve hakem Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman da yer alıyor.

Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı! Haberi Görüntüle OPERASYONDA İKİNCİ DALGA GELDİ Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor... Türkiye Futbol Federasyonu, 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı. REKLAM TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! Haberi Görüntüle TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi. ERSİN DESTANOĞLU VE NECİP İÇİN İDARİ TEDBİR KALDIRILDI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu. TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı! Haberi Görüntüle SÜPER LİG FUTBOLCU CEZALARI PFDK bahis oynadığı belirlenen futbolcuların cezalarını açıkladı. 25'i Süper Lig, 77'si 1. Lig'den olmak üzere toplam 102 futbolcu çeşitli cezalara çarptırıldı. PFDK bahis oynadığı belirlenen futbolcuların cezalarını açıkladı. Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Konyasporlu Allasane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. 2. LİG FUTBOLCU CEZALARI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezaları açıkladı. Tamamı 2. Lig'de forma giyen söz konusu futbolculara 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza! Haberi Görüntüle 3. LİG FUTBOLCU CEZALARI Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 3. Lig'den 637 futbolcunun cezalarını açıkladı. Söz konusu futbolcular arasından 34 isim 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza! Haberi Görüntüle TAHKİMDEN RET KARARI Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. REKLAM Tahkim Kurulu'ndan 35 futbolcunun itirazına ret! Haberi Görüntüle 47 FUTBOLCU İÇİN EK BİLGİ Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak; 47 futbolcu için ek bilgi talep edildiğini belirtti. HAKEMLERİN MASAK RAPORU Aktif olarak bahis oynadığı açıklanan 152 hakemden 147'sinin, 2021-2025 yılları arasında legal yerli bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre; hakem Erkan Arslan, 10.5 milyon TL ile en çok işlem hacmine ulaşan isim oldu. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık işlem hacminin olması ise dikkat çekti. 10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi! Haberi Görüntüle TUTTUR KISMI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapmasında "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu. Yapılan teknik incelemelerde, verilerde herhangi bir değişiklik veya silinme işlemi olmadığı tespit edildi.