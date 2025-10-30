Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması: Devlet gereğini yapıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği otak basın toplantısında Türk futbolunun gündemine oturan hakemlerin bahis skandallarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.