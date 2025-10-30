Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan 2025’te üç mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şikayette bir firma yetkilileri, mağdurlara belediye ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları olduklarını söyleyerek, senet karşılığında araçlarını kiralamaları halinde yüksek kazanç elde edeceklerini vadetti.

Ancak, verilen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine mağdurlar kazanç sağlamayıp dolandırıldıklarını iddia etti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu şikayetin ardından yapılan incelemelerde, mağdurların şüphelilere güvenerek bir yıl vadeli çek karşılığında araçlarını teslim ettikleri belirlendi. Ancak verilen çeklerin karşılıksız çıkmasıyla toplam 6 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 5’i, 25 Ekim’de Eyüpsultan’daki bir apartmana düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.