        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı - Para Haberleri

        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı

        Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre TCMB 2025'in 3. çeyreğinde 7 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Dünyada resmi altın rezervlerini en çok artıran üçüncü merkez bankası oldu

        Giriş: 30.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:59
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Dünya Altın Konseyi (WGC), 2025 yılı üçüncü çeyrek Küresel Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı.

        Buna göre küresel altın talebi 2025'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1.313 tona yükseldi. Böylece altın talebinde çeyreklik bazda rekor kırıldı.

        Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde ise üçüncü çeyrekte net 220 tonluk artış yaşandı. WGC verilerine göre Kazakistan Merkez Bankası üçüncü çeyrekte 18 tonluk net alımla altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Kazakistan'ı 15 tonluk alımla Brezilya Merkez Bankası, ve 7 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) takip etti.

        Son alımlarla beraber 3. çeyrek sonu itibarıyla TCMB'nin toplam altın rezervleri 641 tona ulaştı.

        Üçüncü çeyrekte merkez bankalarının alımları

        Merkez Bankası 3. çeyrek alımı (ton)
        Kazakistan 18
        Brezilya 15
        Türkiye 7
        Guetemala 6
        Irak 6
        Çin 5
        Çekya 5
        Gana 4
