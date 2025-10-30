Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Slovakya'da yayalara hız sınırı geliyor | Dış Haberler

        Slovakya'da yayalara hız sınırı geliyor

        Slovakya'da alışılagelmişin dışında bir karar alındı. Parlamentoda alınan kararla, kaldırımda yaşanan kazaların önüne geçmek için yayaların saatte en fazla 6 kilometre hızla yürümeleri gerekecek. Yasa 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek, ancak bunun nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Slovakya'da "hızlı yürümek" artık yasaklanıyor: Yeni yasa ile kaldırımda yaşanacak kazaların önlenmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle yayaların saatte en fazla 6 kilometre hızla yürümeleri gerekecek.

        Slovakya Parlamentosu'nda, şehir içi kaldırımlarda azami hız sınırını 6 km/s olarak belirleyen bir trafik yasası değişikliği kabul edildi.

        Politico'da yer alan habere göre bu sınır; yayalar, bisikletliler, paten, scooter ve e-scooter kullanıcıları dahil kaldırımlarda hareket eden herkesi kapsıyor ve sık yaşanan kazaları önlemeyi amaçlıyor.

        "AMAÇ KALDIRIMLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK"

        Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun liderliğindeki sol popülist Smer Partisi'nden milletvekili Lubomir Vazny, "Amacımız, scooter sürücüleriyle yayalar arasında yaşanan kazaların artması nedeniyle kaldırımlarda güvenliği artırmak" dedi.

        REKLAM

        Vazny, değişikliğin ihlalleri tespit etmede de işe yarayacağını belirterek, "Özellikle, yayalar için tasarlanmış alanlarda birinin uygun hızın üzerinde hareket edip etmediğini objektif biçimde belirlemek gerektiğinde bu yasa yararlı olacak" diye konuştu.

        Yasa 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek, ancak bunun nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        Ortalama yürüyüş hızı genellikle 4 ila 5 km/s arasında değişiyor. Ancak İngiliz Kalp Vakfı, 6,4 km/s hızında yürüyüşün "çok iyi fiziksel forma sahip" biri için orta tempo olarak kabul edildiğini belirtiyor.

        Muhalefet ise bu değişikliği eleştirdi. Hatta Slovakya İçişleri Bakanlığı bile genel bir hız sınırı getirmek yerine scooter'ların kaldırımlarda yasaklanmasının daha uygun olacağını savundu.

        Muhalif liberal Progressive Slovakia Partisi'nden Martin Pekar, yayaların asıl tehlikeyi bisikletlilerden veya scooter sürücülerinden değil, otomobillerden gördüğünü söyledi ve değişikliğin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını belirtti.

        "OTOBÜSE YETİŞMEK İÇİN KOŞANLAR CEZA MI YİYECEK?"

        Pekar, "Daha az çarpışma istiyorsak, fiziksel olarak uygulanması imkansız sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletlinin dengesini koruması neredeyse imkansız," dedi.

        Değişiklik sosyal medyada da gündem oldu ve bazı kullanıcılar "Otobüse yetişmek için koşanlar da ceza mı yiyecek?" diye sordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor