Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İşte bahis oynayan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları - Futbol Haberleri

        İşte bahis oynayan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları

        Bahis soruşturması kapsamında 'bahis oynadıkları' gerekçesiyle 152 hakem PFDK'ye sevk edilirken, bu isimlerin arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti. Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı. İşte o maçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 22'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.

        2

        Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin son 5 sezonda hangi maçları yönettiği de ortaya çıktı.

        3

        İşte Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar:

        4

        2021-2022

        Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0

        Alanyaspor - Giresunspor: 1-0

        Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1

        Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3

        Kayserispor - Göztepe: 1-1

        Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0

        Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1

        Galatasaray - Başakşehir: 1-1

        Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

        Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

        5

        2021-2022

        Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0

        Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

        Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

        Başakşehir - Antalyaspor: 0-1

        Göztepe - Alanyaspor: 0-2

        Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

        6

        2022-2023

        F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

        Giresunspor - Konyaspor: 0-1

        İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

        Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0

        Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0

        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

        Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

        Galatasaray - Ankaragücü: 2-1

        Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1

        Hatayspor - Trabzonspor: 2-1

        7

        2022-2023

        Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

        Alanyaspor - Başakşehir: 1-0

        Konyaspor - Galatasaray: 2-1

        Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

        Giresunspor - Başakşehir: 2-4

        Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

        Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

        Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1

        8

        2023-2024

        F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0

        Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1

        Konyaspor - Hatayspor: 2-0

        Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1

        Başakşehir - Beşiktaş: 1-1

        Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

        Pendikspor - Kayserispor: 1-2

        Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

        9

        2023-2024

        Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

        Beşiktaş - Sivasspor: 2-0

        Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0

        Antalyaspor - Galatasaray: 0-2

        Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

        Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1

        Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2

        Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4

        Sivasspor - Galatasaray: 1-1

        Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

        10

        2024-2025

        Antalyaspor - Göztepe: 0-0

        Sivasspor - Eyüpspor: 0-1

        Bodrum FK - Başakşehir: 0-1

        Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

        Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

        Hatayspor - Kayserispor: 0-1

        Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

        Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1

        Samsunspor- Alanyaspor: 1-1

        Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

        11

        2024-2025

        Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0

        Alanyaspor - Konyaspor: 2-0

        Kayserispor - Samsunspor: 0-1

        Trabzonspor - Sivasspor: 4-0

        Antalyaspor - Başakşehir: 0-0

        Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2

        Sivasspor - Konyaspor: 1-1

        Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2

        Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

        Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

        12

        2025-2026

        Kocaelispor 0-1 Samsunspor

        Başakşehir 0-0 Eyüpspor

        Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

        Alanyaspor 0-1 Galatasaray

        Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

        13

        Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:

        UEFA Gençlik Ligi

        Kairat Almaty 1-4 Real Madrid

        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

        FC Drita 1-0 Differdange 03

        UEFA Konferans Ligi Elemeleri

        Rosenborg 0-0 Hammarby

        Trendyol 1. Lig

        Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK

        14

        Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:

        2021-2022

        Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

        Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

        2023-2024

        Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

        15

        PFDK'ye sevk edilen üst klasman orta hakemleri:

        Egemen Artun

        Mehmet Ali Özer

        Melih Kurt

        Muhammed Selim Özbek

        Seyfettin Alper Yılmaz

        Yunus Dursun

        Zorbay Küçük

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?