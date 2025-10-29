Müjdeler var yurdumun taşına toprağına
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiirinde olduğu gibi cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yılında da müjdeler var yurdumuzun taşına toprağına
29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Önceki 101 yılda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Cumhuriyetin kurulmasının ilk yıllarında Cumhuriyet bayramı kutlamalarından fotoğrafları, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili özlü sözleri ve şairlerin şiirleriyle derledik.
"Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
Mustafa Kemal Atatürk
"Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
Mustafa Kemal Atatürk
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."
Mustafa Kemal Atatürk
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
Mustafa Kemal Atatürk
"Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."
Mustafa Kemal Atatürk
Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."
Mustafa Kemal Atatürk
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."
Mustafa Kemal Atatürk
"Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır."
Mustafa Kemal Atatürk
"Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."
Mustafa Kemal Atatürk
10. Yıl Marşı
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Söz: Faruk Nafiz Çamlıbel / Behçet Kemal Çağlar
Müzik: Cemal Reşit Rey
50. Yıl Marşı
Müjdeler var yurdumun toprağına taşına
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına
Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.
Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta
Koşuyoruz durmadan kadın-erkek bir safta
Elimizde meşale, ilke ilke Atatürk
Işıklarla donattık ülkeyi her tarafta
Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş
Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş
Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika
Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş
Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yolda
"Yurtta barış" ilk hedef, "Cihanda sulh" parola
Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten
Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola
Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
Yaşasın hur ulusum, soylu gencim, benliğim
Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara
Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim
Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
Söz: Bekir Sıtkı Erdoğan
Beste: Necil Kazım Akses
Cumhuriyet Marşı
Cumhuriyet,cumhuriyet
En güzel şey hürriyet.
Nice zahmet, nice emek
Verdi sana bu millet.
Gazimin sen en büyük bir
Yadigarısın bana
Nice zahmet,nice emek
Verdi sana bu millet
Dalgalansın her tarafta
Şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek
Azmimiz bu toprağı
Bu vatan hiç sensiz olmaz
Ey güzel Cumhuriyet
Milletim öyle demişti
Ya ölüm ya hürriyet!
Zati Arca
100. Yıl Marşı
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Parla, parla, parla, 100 yaşındasın
Söz ve Beste: Norm Ender
29 Ekim
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
Sokaktan yükselen şu şen naralar,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Nerede o dünkü ateşli nabız,
Nerede yastıkta kıvranan başım?
Bu sabah içimde çelikten bir hız,
Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.
Az önce fecirle kaçan yıldızlar
Başımdan yağıyor daha bol, gümrah,
Şimdi benliğimde bir bütünlük var,
İçimde bir âlem gizli bu sabah.
Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,
Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,
Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,
Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.
Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,
Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,
Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,
Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.
Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,
Bu bizim davarlar, bizim danalar,
Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,
Bu yiğit erkekler, yiğit analar.
Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,
Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler,
Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.
Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,
Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!
Ey rüya, ey hayal, beni terk etme.
Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde,
Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,
Bir bahar öğlesi gibi çimende.
Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar,
Yürüyün siz bütün il çocukları,
Göğüslerde gurur, elde bayraklar,
Yürüyün başlar dik, alın yukarı.
Yürüyün ardından siz emellerin,
Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,
Uzaktan çırpınsın size ellerim,
Çırpınsın yüreğim, durana kadar.
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
Komşular, şaşmayın bana komşular,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Ahmet Kutsi Tecer
Sizlerindir Cumhuriyet
Türkiyemin asil genci
Atatürk'ten bu emanet
O nadide, eşsiz inci
Sizlerindir Cumhuriyet.
Özgürlüğe sen aç kucak
Yarınlar size kalacak
Sonsuza dek tütsün ocak
Sizlerindir Cumhuriyet.
Herşeye değer bu vatan
Sana sundu yüce Atan
Rahat etsin şehit yatan
Sizlerindir Cumhuriyet.
Yurdumuz bizim canımız
Bayrağımız al kanımız
Cennettir hür vatanımız
Sizlerindir Cumhuriyet.
Mediha Şen Sancakoğlu
29 EKİM
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir, iki, üç,
Yüz bir pare topumuz,
Şanlı büyük ordumuz,
Ünümüzü dünyaya.
Dağ, taş, dere, ova, çay,
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay,
Asker, işçi, okullu,
Neşe ile dopdolu.
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla,
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana,
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz.
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz, gözümüzsün.
Damarımızda kansın,
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
Mehmet Necati Öngay
29 Ekim
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi Bolayır
Cumhuriyet
Kahraman Atatürk’ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı Sunat