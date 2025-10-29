Habertürk
        Müjdeler var yurdumun taşına toprağına

        Müjdeler var yurdumun taşına toprağına

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiirinde olduğu gibi cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yılında da müjdeler var yurdumuzun taşına toprağına

        Giriş: 29.10.2025 - 08:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:52
        1

        29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        2

        Önceki 101 yılda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

        3

        Cumhuriyetin kurulmasının ilk yıllarında Cumhuriyet bayramı kutlamalarından fotoğrafları, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili özlü sözleri ve şairlerin şiirleriyle derledik.

        4

        "Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
        Mustafa Kemal Atatürk

        5

        "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."
        Mustafa Kemal Atatürk

        6

        "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
        Mustafa Kemal Atatürk

        7

        "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
        Mustafa Kemal Atatürk

        8

        Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."
        Mustafa Kemal Atatürk

        9

        "Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."
        Mustafa Kemal Atatürk

        10

        "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
        Mustafa Kemal Atatürk

        11

        "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."
        Mustafa Kemal Atatürk

        12

        Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
        Mustafa Kemal Atatürk

        13

        "Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."
        Mustafa Kemal Atatürk

        14

        "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
        Mustafa Kemal Atatürk

        15

        "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."
        Mustafa Kemal Atatürk

        16

        "Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır."
        Mustafa Kemal Atatürk

        17

        "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır."
        Mustafa Kemal Atatürk

        18

        "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."
        Mustafa Kemal Atatürk

        19

        10. Yıl Marşı
        Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
        On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
        Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
        Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

        Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
        Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
        Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
        Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

        Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
        Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
        Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
        Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

        Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
        Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
        Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
        Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

        Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
        Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
        Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
        İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

        Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
        Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
        Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
        Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

        Söz: Faruk Nafiz Çamlıbel / Behçet Kemal Çağlar
        Müzik: Cemal Reşit Rey

        20

        50. Yıl Marşı
        Müjdeler var yurdumun toprağına taşına
        Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına
        Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım
        Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.

        Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu
        Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
        Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta
        Koşuyoruz durmadan kadın-erkek bir safta

        Elimizde meşale, ilke ilke Atatürk
        Işıklarla donattık ülkeyi her tarafta
        Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
        Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

        Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş
        Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş
        Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika
        Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş

        Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
        Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

        Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yolda
        "Yurtta barış" ilk hedef, "Cihanda sulh" parola
        Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten
        Ata'mızın izinde koşuyoruz kol kola

        Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
        Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu
        Yaşasın hur ulusum, soylu gencim, benliğim
        Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim

        Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara
        Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim
        Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu
        Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.

        Söz: Bekir Sıtkı Erdoğan
        Beste: Necil Kazım Akses

        21

        Cumhuriyet Marşı
        Cumhuriyet,cumhuriyet
        En güzel şey hürriyet.
        Nice zahmet, nice emek
        Verdi sana bu millet.
        Gazimin sen en büyük bir
        Yadigarısın bana
        Nice zahmet,nice emek
        Verdi sana bu millet
        Dalgalansın her tarafta
        Şanlı Türk’ün bayrağı
        Korumaktır ve yüceltmek
        Azmimiz bu toprağı
        Bu vatan hiç sensiz olmaz
        Ey güzel Cumhuriyet
        Milletim öyle demişti
        Ya ölüm ya hürriyet!

        Zati Arca

        22

        100. Yıl Marşı
        Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
        Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
        Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
        Sırtımız yere gelmiyor bizim

        Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
        Duysun cihan, duysun biriz
        Duysun, bizim bu gök, deniz

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Türk'ün yolu cumhuriyet

        Parla, 100 yaşındasın
        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım

        Sensin yolum cumhuriyet
        Parla, 100 yaşındasın
        Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
        "Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

        Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
        Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
        Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

        Duysun cihan, duysun biriz
        Duysun, bizim bu gök, deniz
        Parla hilal ve yıldızım

        Parla beyaz ve kırmızım
        Türk'ün yolu cumhuriyet
        Parla, 100 yaşındasın

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Parla, parla, parla, 100 yaşındasın

        Söz ve Beste: Norm Ender

        23

        29 Ekim
        Bu sabah içimde bir tazelik var,
        Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
        Sokaktan yükselen şu şen naralar,
        Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

        Nerede o dünkü ateşli nabız,
        Nerede yastıkta kıvranan başım?
        Bu sabah içimde çelikten bir hız,
        Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.

        Az önce fecirle kaçan yıldızlar
        Başımdan yağıyor daha bol, gümrah,
        Şimdi benliğimde bir bütünlük var,
        İçimde bir âlem gizli bu sabah.

        Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,
        Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,
        Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,
        Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.

        Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,
        Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,
        Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,
        Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.

        Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,
        Bu bizim davarlar, bizim danalar,
        Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,
        Bu yiğit erkekler, yiğit analar.

        Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,
        Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler,
        Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.
        Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,

        Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!
        Bu sabah içimde bir tazelik var,
        Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!

        Ey rüya, ey hayal, beni terk etme.
        Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde,
        Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,
        Bir bahar öğlesi gibi çimende.

        Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar,
        Yürüyün siz bütün il çocukları,
        Göğüslerde gurur, elde bayraklar,
        Yürüyün başlar dik, alın yukarı.

        Yürüyün ardından siz emellerin,
        Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,
        Uzaktan çırpınsın size ellerim,
        Çırpınsın yüreğim, durana kadar.

        Bu sabah içimde bir tazelik var,
        Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
        Komşular, şaşmayın bana komşular,
        Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

        Ahmet Kutsi Tecer

        24

        Sizlerindir Cumhuriyet
        Türkiyemin asil genci
        Atatürk'ten bu emanet
        O nadide, eşsiz inci
        Sizlerindir Cumhuriyet.

        Özgürlüğe sen aç kucak
        Yarınlar size kalacak
        Sonsuza dek tütsün ocak
        Sizlerindir Cumhuriyet.

        Herşeye değer bu vatan
        Sana sundu yüce Atan
        Rahat etsin şehit yatan
        Sizlerindir Cumhuriyet.

        Yurdumuz bizim canımız
        Bayrağımız al kanımız
        Cennettir hür vatanımız
        Sizlerindir Cumhuriyet.

        Mediha Şen Sancakoğlu

        25

        29 EKİM
        Bin dokuz yüz yirmi üç,
        Saat tam 20.30,
        Duyurdu bir, iki, üç,
        Yüz bir pare topumuz,
        Şanlı büyük ordumuz,
        Ünümüzü dünyaya.

        Dağ, taş, dere, ova, çay,
        Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay,
        Asker, işçi, okullu,
        Neşe ile dopdolu.
        Varol ey Cumhuriyet!
        Adı güzel hürriyet!

        Dökülen kanımızla,
        Sönmez inancımızla,
        Kavuştuk bizler sana,
        Can veririz uğruna.
        Gel tatlı şenliğimiz,
        Gel kutlu benliğimiz.

        Sen, bizim yüzümüzsün,
        Gönlümüz, gözümüzsün.
        Damarımızda kansın,
        Dizimizde dermansın.
        Selam ey cumhuriyet!
        Selam ey büyük millet!

        Mehmet Necati Öngay

        26

        29 Ekim
        En güzel günümüzdür,
        Demokrasi ürünüdür,
        Atatürk’ün eseridir,
        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Vatandaşın hür sesi,
        Vatanımın neşesi,
        Kucaklıyor herkesi,
        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Cumhuriyet kuruldu,
        Türk’ün sesi duyuldu,
        Törenlerle kutlandı,
        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Fethi Bolayır

        27

        Cumhuriyet
        Kahraman Atatürk’ten
        Armağansın sen bize.
        Yıldönümün çoğalsın
        Katılsın sevgimize.

        Bir çelenk ol da seni
        Başımızda göreyim.
        Yaşasın cumhuriyet
        Diye çarpsın yüreğim.

        Korumaya ant içtim
        Seni, nabzım vurdukça.
        Başımızın tacısın,
        Var ol, dünya durdukça.

        İsmail Hakkı Sunat

        28

        Cumhuriyet
        Atatürkün emaneti,
        Seviyoruz cumhuriyeti.
        Sevdik hürriyeti,
        Sahiplendik cumhuriyeti.

        Cumhuriyet benim,
        Ben cumhuriyetim.
        Ülkemin hüviyeti,
        Türkiye Cumhuriyeti.

        İshak Özlü

