İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırı için orduya emir vermesinin ardından Gazze'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

El Cezire'nin haberine göre, Şifa Hastanesinin çevresi ve Zeytun Mahallesine hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.

Kanal 12'ye göre, Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde ABD tarafına bilgi verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Gazze'de ateşkes sürüyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez. Hamas ya da başka birileri, Gazze'de İsrail askerine saldırdığında, ABD İsrail'in cevap vermesini bekliyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusu "El-Bena" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.

Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.

Hamas, İsrail saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, Refah'ta İsrail askerlerine yönelik açılan ateşle bir ilgilileri olmadığını belirtirken, ateşkese bağlılıklarını ifade etti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı evde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de enkaz altında kaybolduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

CENAZE TESLİMİ ERTELENDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, bugün için planlanan cenaze teslimi İsrail'in ihlalleri nedeniyle ertelendi.

Hamas, İsrail'in ihlallerinin cenazelerin kurtarılması için süren çalışmaları engelleyeceğinden ötürü cenaze teslimlerinin gecikeceğini vurguladı.

KATZ'DAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "Hamas Gazze'de İsrail askerlerine saldırması ve ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle büyük bedel ödeyecek. İsrail askerlerine yönelik saldırı kırmızı çizgidir ve ordu büyük bir güçle yanıt verecek." diye konuştu.

İsrailli bir yetkili ise Hamas'ın belirlenen hattın doğusundaki güçlere saldırı düzenlediğini öne sürerek, ateşkesin ihlâl edildiğini ifade etti.

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.