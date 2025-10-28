İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırı düzenlenmesi için orduya emir vermesinin ardından Gazze'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma sonucu 10 Ekim'de ateşkes ilan edilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırı için orduya emir vermesinin ardından Gazze'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.
El Cezire'nin haberine göre, Şifa Hastanesinin çevresi ve Zeytun Mahallesine hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.
Kanal 12'ye göre, Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde ABD tarafına bilgi verdi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Gazze'de ateşkes sürüyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez. Hamas ya da başka birileri, Gazze'de İsrail askerine saldırdığında, ABD İsrail'in cevap vermesini bekliyor." diye konuştu.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusu "El-Bena" ailesine ait evi bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı evde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de enkaz altında kaybolduğu bildirildi.
HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ
Hamas, İsrail saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, Refah'ta İsrail askerlerine yönelik açılan ateşle bir ilgilileri olmadığını belirtirken, ateşkese bağlılıklarını ifade etti.
Hamas açıklamasında, İsrail saldırılarının Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde, ABD Başkanı Donald Trump himayesinde varılan anlaşmanın açık ihlâli olduğunu dile getirdi.
Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.
İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.
Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
CENAZE TESLİMİ ERTELENDİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, bugün için planlanan cenaze teslimi İsrail'in ihlalleri nedeniyle ertelendi.
Hamas, İsrail'in ihlallerinin cenazelerin kurtarılması için süren çalışmaları engelleyeceğinden ötürü cenaze teslimlerinin gecikeceğini vurguladı.
KATZ'DAN AÇIKLAMA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "Hamas Gazze'de İsrail askerlerine saldırması ve ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle büyük bedel ödeyecek. İsrail askerlerine yönelik saldırı kırmızı çizgidir ve ordu büyük bir güçle yanıt verecek." diye konuştu.
İsrailli bir yetkili ise Hamas'ın belirlenen hattın doğusundaki güçlere saldırı düzenlediğini öne sürerek, ateşkesin ihlâl edildiğini ifade etti.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.
Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.
Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.
Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze’de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.
Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.
İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.
*Fotoğraflar: AA, temsilidir