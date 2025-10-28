Habertürk
        Nevra Serezli, Çağatay Ulusoy ve Gizem Erman Soysaldı'dan Dilan Çiçek Deniz'e "Oyunculuk kutsal değildir" desteği

        'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' tartışması sürüyor

        Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" şeklindeki sözleri bazı meslektaşlarının tepkisini çekmişti. Oyuncular, bu konuda üçe ayrılarak fikirlerini polemik ölçüsünde dile getirmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:35
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin, bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunda bulundu.

        Berna Laçin
        Berna Laçin

        Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili görüş bildirmişti.

        Hilal Altınbilek
        Hilal Altınbilek

        Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

        Dilan Çiçek Deniz
        Dilan Çiçek Deniz
        Dilan Çiçek Deniz'in bu sözlerinin ardından oyuncular arasında polemik başladı. Kimi; mesleğini kutsal oluğunu, kimi de o kadar abartılmaması gerektiğini söyledi. Kimileri de her mesleğin kutsal olduğunu dile getirdi.

        "OYUNCULUK KUTSALDIR" DİYENLER

        Ekin Türkmen... Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller.

        Burak Sergen... Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Oyunculuk, dünyanın en kutsal mesleği.

        Burak Sergen
        Burak Sergen

        "OYUNCULUK KUTSAL DEĞİLDİR" DİYENLER"

        Pelin Akil... Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Değersiz olduğunu da düşünmüyorum. Bütün mesleklerin kendi değerleri var. Oyunculukta birinin kalbine dokunup düşünüyorsak bence çok kıymetli. Kutsallık, bana başka şeyler düşündürüyor.

        Nevra Serezli... Kutsallık, çok iddialı bir söz. Kutsal demek için başka mesleklere kutsal demek lâzım. İnsan hayatıyla direk ilgili olanlar; cerrahlar, doktorlar, pilotlar onların mesleği daha kutsal buluyorum açıkçası. Bizim bir riskimiz yok açıkçası. En kötü şartla 'Kötü oynadı' denir ama hayat kurtarmak çok daha önemli. Kutsal bir meslek. Onun için o biraz büyük bir söz.

        Çağatay Ulusoy... O kadar kutsal bir iş yaptığımızı düşünmüyorum.

        Gizem Erman Soysaldı... Oyunculuk kutsal değil ama son derece ciddiye alınması gereken, disiplin, emek ve teknik beceri isteyen bir meslek. Sigortasız güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, güvensiz alanlar, iş kaybetme korkusuyla ses çıkaramama gibi sektör koşullarında ekstra bir mücadele gerekiyor ama ben meslektaşlarımı Oyuncular Sendikası'na üye olmaya, koşulların düzelmesi için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

        Gizem Erman Soysaldı
        Gizem Erman Soysaldı

        "HER MESLEK KUTSALDIR" DİYENLER

        Caner Cindoruk... Bence her meslek kutsaldır. O sevmek en önemlisi. İşinizi seviyorsanız kutsaldır. Zoraki seviyorsanız sıkıntı vardır.

        Melis Sezen... Yaptığımız her şey kutsaldır. Tahta kaşık kutsaldır. Kalbinden emek verdiğin her şey kutsaldır. Sevginin olduğu her yer kutsaldır.

        Melis Sezen
        Melis Sezen
        #Nevra Serezli
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Gizem Erman Soysaldı
        #Çağatay Ulusoy
