Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin, bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunda bulundu.

Berna Laçin

Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili görüş bildirmişti.

Hilal Altınbilek

Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz'in bu sözlerinin ardından oyuncular arasında polemik başladı. Kimi; mesleğini kutsal oluğunu, kimi de o kadar abartılmaması gerektiğini söyledi. Kimileri de her mesleğin kutsal olduğunu dile getirdi.

"OYUNCULUK KUTSALDIR" DİYENLER

Ekin Türkmen... Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller.

Burak Sergen... Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Oyunculuk, dünyanın en kutsal mesleği.

Burak Sergen

"OYUNCULUK KUTSAL DEĞİLDİR" DİYENLER"

Pelin Akil... Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Değersiz olduğunu da düşünmüyorum. Bütün mesleklerin kendi değerleri var. Oyunculukta birinin kalbine dokunup düşünüyorsak bence çok kıymetli. Kutsallık, bana başka şeyler düşündürüyor.

Nevra Serezli... Kutsallık, çok iddialı bir söz. Kutsal demek için başka mesleklere kutsal demek lâzım. İnsan hayatıyla direk ilgili olanlar; cerrahlar, doktorlar, pilotlar onların mesleği daha kutsal buluyorum açıkçası. Bizim bir riskimiz yok açıkçası. En kötü şartla 'Kötü oynadı' denir ama hayat kurtarmak çok daha önemli. Kutsal bir meslek. Onun için o biraz büyük bir söz. Çağatay Ulusoy... O kadar kutsal bir iş yaptığımızı düşünmüyorum. Gizem Erman Soysaldı... Oyunculuk kutsal değil ama son derece ciddiye alınması gereken, disiplin, emek ve teknik beceri isteyen bir meslek. Sigortasız güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, güvensiz alanlar, iş kaybetme korkusuyla ses çıkaramama gibi sektör koşullarında ekstra bir mücadele gerekiyor ama ben meslektaşlarımı Oyuncular Sendikası'na üye olmaya, koşulların düzelmesi için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Gizem Erman Soysaldı "HER MESLEK KUTSALDIR" DİYENLER Caner Cindoruk... Bence her meslek kutsaldır. O sevmek en önemlisi. İşinizi seviyorsanız kutsaldır. Zoraki seviyorsanız sıkıntı vardır.