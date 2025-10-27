Habertürk
        Sosyal konut projesinde merak edilenler - Emlak Haberleri

        Sosyal konut projesinde merak edilenler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Projeyle ilgili en çok merak edilen sorular yanıtlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:59
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Projeyle ilgili en çok merak edilen sorular yanıtlandı. İşte çok sorulan sorular ve cevapları:

        MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

        1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

        81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

        2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?

        18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

        3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

        Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

        Engelli vatandaşlarımız: %5

        Emekli vatandaşlarımız: %20

        3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

        Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

        Diğer alıcı adayları

        4. “Genç” kategorisine kimler başvurabilir?

        10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

        5. “Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?

        Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecekler.

        6. İkamet şartları nelerdir?

        Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

        Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

        “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması gerekecek.

        7. Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

        Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

        8. Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?

        Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

        9. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?

        Evet.

        10. Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

        11. e-devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

        Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

        12. Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

        Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

        13. Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

        Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

        14. Başvuru sırasında konut tipi seçilebilir mi?

        Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

        15. Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

        Sözleşme tarihinden sonraki ay.

        16. Konut, borcu bitmeden satılır mı?

        Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

        17. Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

        Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

        18. Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

        Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.

        19. Geliri olmayanlar başvuru yapabilir mi?

        Evet. Asgari gelir şartı yoktur.

        20. Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

        İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

        21. Depremzede­yim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?

        Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.

        22. Kategorilerde kazanamazsam şansım biter mi?

        Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.

        23. Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?

        Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.

        24. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

        Konutu olanlar başvuru yapamazlar.

        25. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

        Hayır.

        26. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

        Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

        27. Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-devlet’ten yapılabilir mi?

        Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.

        28. Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?

        Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.

        29. Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?

        Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.

        30. Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?

        Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak.

        TAKSİTLER MEMUR ZAMMINA GÖRE ARTACAK

        Ödeme yapılırken taksitler, 6 ayda 1 memur zammına göre yükselecek.

        TOKİ'nin yayımladığı infografikte, "Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1, bir önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecektir. Belirtilen satış ve fiyatları ve taksitler başlangıç tutarlarıdır" denildi.

