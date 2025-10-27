Sosyal konut projesinde merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Projeyle ilgili en çok merak edilen sorular yanıtlandı. İşte çok sorulan sorular ve cevapları:

MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

Engelli vatandaşlarımız: %5

Emekli vatandaşlarımız: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

Diğer alıcı adayları

4. “Genç” kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

