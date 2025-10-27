Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 25 Ekim Cumartesi günü Podgorica'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Karadağ'ın Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulaması başlatacağını duyurdu.

Spajic, bugün acil bir prosedürle Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin karar alacağını ifade etti.

25 Ekim Cumartesi günü Podgorica'nın Zabjelo semtinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından yaralı şahıs kendisine Türk vatandaşlarının saldırdığını iddia etti. Olayın ardından yerel basında çıkan haberlerde, çok sayıda Türk vatandaşının gözaltına alındığı öne sürüldü. Zabjelo semtinde protestolar düzenlendi ve sıkıyönetim ilan edildi.

Bölgede büyüyen olaylarının ardından açıklama yapan Karadağ Başbakanı bugün acil bir toplantıyla Türk vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkının kaldırılmasına ilişkin bir karar vereceğini duyurdu.

Spajić, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlanacaktır." dedi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Zabjelo'daki bir eğlence yerinde birkaç kişinin katıldığı bir kavgayla kamu düzeninin ve huzurunun bozulduğu belirtildi, olayda bir kişinin göğüs ve kollarından yaralandığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde geçici olarak Podgorica'da bulunan Türk vatandaşlarının karıştığı şiddet olayları ve çeşitli noktalarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, koordineli operasyonlar yürüttüğünü ve bu kapsamda yaklaşık 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

IRKÇI SLOGANLAR ATILDI İDDİASI

Ayrıca sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırganların gözaltına alındığı ve bir polis eşliğinde bir araca bindirildiği görüldü. Bu esnada kalabalığın ırkçı sloganlar attığı öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki bazı Türk işletmelerine saldırı düzenlendiği görüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: GELİŞMELER TAKİP EDİLMEKTE

Dışişleri Bakanlığı'nda Karadağ'da yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.