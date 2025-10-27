Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Elektrikli atmosfer! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor! | Son dakika haberleri

        Elektrikli atmosfer! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!

        Türkiye'nin bazı bölgeleri tekrar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların özellikle beklendiği kentlerden biri de megakent İstanbul. Sıcaklıkların da belirgin oranda düşeceğini kaydeden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Gündüz 25-28°C'lere çıkan sıcaklıklar, Marmara'da bu akşam 15-16°C'lere kadar düşecek. Romanya-Ukrayna üzerinden ülkemize inen bir meteorolojik soğuk cephe ile Balkanların havasına döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da tahmini 16.00 sularında başlamasını beklediğimiz yağmur, gece 22-23 sularına kadar sürebilir. Şehrin özellikle Avrupa yakasında metrekareye 30 kg yağmur düşecek görünüyor, elektrikli atmosfer bu akşam Edirne-Tekirdağ-İstanbul-Kocaeli-Bursa boyunca şimşek ve gök gürültüsü üretecek.

        Türkiye’nin batı ve kuzey bölgeleri mevsimin ikinci “Balkanlar üzerinden gelen” soğuk ve yağışlı havasına kavuşmak üzere. Gündüz 25-28°C’lere çıkan sıcaklıklar, Marmara’da bu akşam 15-16°C’lere kadar düşecek. Romanya-Ukrayna üzerinden ülkemize inen bir meteorolojik soğuk cephe ile Balkanların havasına döneceğiz.

        REKLAM

        İstanbul’da tahmini 16.00 sularında başlamasını beklediğimiz yağmur, gece 22-23 sularına kadar sürebilir. Şehrin özellikle Avrupa yakasında metrekareye 30 kg yağmur düşecek görünüyor, elektrikli atmosfer bu akşam Edirne-Tekirdağ-İstanbul-Kocaeli-Bursa boyunca şimşek ve gök gürültüsü üretecek.

        Lodoslu günlerin hemen ardından gelecek serin hava ile, orta ve iri taneli dolu yağışı ihtimalleri var. Trakya, İstanbul’un Avrupa yakası ile Tekirdağ arası ve bu gece yarısı olurken İzmir-Foça-Edremit arasında lokal olarak dolu yağışı görülebilir. Bu olası yağışlardan İzmir çevresinde olacaklar iri taneli dolu halinde düşebilir, İstanbul’da ise iri taneli ya da hasar verebilecek büyük buz parçaları halinde bir yağış beklenmiyor. Fakat Beylikdüzü-Başakşehir-Arnavutköy gibi ilçelerde lokal olarak küçük-orta taneli dolu yağışı görülebilir.

        Salı günü de Karadeniz geneli ile Marmara’da ve İç Anadolu’da orta kuvveti aşan yağmurlar bekleniyor. Fakat salının ardından kurak günler geri dönüyor. Uzun vadeli tahminlere göre tek yağışlı günlerimiz, bugünler olabilir. Kasım ayının ilk haftası da dahil, Türkiye’yi etkilemesi beklenen yeni bir yağışlı sistem görünmüyor. Hava sıcaklıkları Marmara’da 1-2 gün için azalsa da, Anadolu genelinde halk arasında pastırma yazı denilen günler yaşanacak. Bu hafta çarşamba sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Libya-Mısır üstünden taşınan havanın etkisiyle 25-30°C gibi yüksek sıcaklıklara ulaşacak.

        Karadeniz’e de benzer şekilde güneşli bir dönem yaklaşıyor, sadece şu 2 gün yağmurlu geçecek. Yani yine bir kurak dönem, sonbahar yağmurlarını toplayamadığımız günler kapıda olabilir. Duruma uygun davranmakta, su tasarrufunu unutmamakta yarar var.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!