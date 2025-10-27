Elektrikli atmosfer! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!

İstanbul’da tahmini 16.00 sularında başlamasını beklediğimiz yağmur, gece 22-23 sularına kadar sürebilir. Şehrin özellikle Avrupa yakasında metrekareye 30 kg yağmur düşecek görünüyor, elektrikli atmosfer bu akşam Edirne-Tekirdağ-İstanbul-Kocaeli-Bursa boyunca şimşek ve gök gürültüsü üretecek.

Türkiye’nin batı ve kuzey bölgeleri mevsimin ikinci “Balkanlar üzerinden gelen” soğuk ve yağışlı havasına kavuşmak üzere. Gündüz 25-28°C’lere çıkan sıcaklıklar, Marmara’da bu akşam 15-16°C’lere kadar düşecek. Romanya-Ukrayna üzerinden ülkemize inen bir meteorolojik soğuk cephe ile Balkanların havasına döneceğiz.

Lodoslu günlerin hemen ardından gelecek serin hava ile, orta ve iri taneli dolu yağışı ihtimalleri var. Trakya, İstanbul’un Avrupa yakası ile Tekirdağ arası ve bu gece yarısı olurken İzmir-Foça-Edremit arasında lokal olarak dolu yağışı görülebilir. Bu olası yağışlardan İzmir çevresinde olacaklar iri taneli dolu halinde düşebilir, İstanbul’da ise iri taneli ya da hasar verebilecek büyük buz parçaları halinde bir yağış beklenmiyor. Fakat Beylikdüzü-Başakşehir-Arnavutköy gibi ilçelerde lokal olarak küçük-orta taneli dolu yağışı görülebilir.